Die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse begann mit heftigen Turbulenzen: Slavoj Žižek verurteilte zwar den Angriff der Hamas auf Israel, betonte aber auch, man müsse den Hintergrund der Palästinenser verstehen. Zwischenrufer warfen ihm Relativismus vor.

Die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek hat bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse für einen Eklat gesorgt. Žižek verurteilte am Dienstagabend die terroristischen Angriffe der Hamas auf die israelische Bevölkerung, betonte aber, man müsse auch den Palästinensern zuhören und deren Hintergrund beachten, wenn man den Konflikt verstehen will. Während der Rede verließen einige Gäste den Saal. Der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker widersprach Žižek erst vor und später direkt auf der Bühne. Becker warf Žižek vor, die Verbrechen der Hamas zu relativieren, verließ mehrfach den Saal, kehrte aber in Begleitung von Frankfurter Lokalpolitikern schließlich zurück. Auch Buchmessen-Direktor Juergen Boos versuchte Becker zu besänftigen.

Mehr lesen Buchpreisträger Tonio Schachinger: Von Indien in die Wiener Lehrjahre

Žižek: „Gilt nicht dasselbe auch für Palästinenser?“

Was genau sagte Žižek? „Ich verurteile den Angriff der Hamas auf die Israelis an der Grenze von Gaza. Ohne Wenn und Aber. Ich gebe Israel auch das Recht, sich zu verteidigen und die Bedrohung zu zerstören“, begann er. „Aber ich habe etwas Seltsames festgestellt: Sobald man sagt, es ist notwendig, den komplexen Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man normalerweise verdächtigt, den Terrorismus der Hamas zu unterstützen oder zu rechtfertigen. Wissen wir überhaupt, wie merkwürdig dieses ,Analyseverbot‘ ist?“

Er zitierte einen Artikel aus dem „Spiegel“ mit dem Titel: „Wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der potenzielle Antisemit“. Das klinge logisch, sagt der Philosoph, und fuhr fort: „Aber gilt nicht dasselbe auch für Palästinenser, die selber definieren sollten, wer ihr Land stiehlt und wer ihnen die elementaren Rechte vorenthält?“

Ähnlichkeiten von Netanjahu und Hamas-Führer

„In welche Gesellschaft gehört dieses Verbot? Das ist meine erste Provokation. Das gehört in eine Gesellschaft, die wie eine Wabe strukturiert ist. Welcher Idiot hat das als Leitwort ausgewählt?“ Mit dem Waben-Vergleich spielte Žižek auf das Motto des Gastauftritts an: Gastland Slowenien hat das Bild der Bienenwabe als Bild der Vielfältigkeit für sich gewählt. Žižek zitierte dann einen Hamas-Führer und den israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu und betonte die Ähnlichkeit der Aussagen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die ersten Zuhörer den Raum verlassen, berichtet „Deutschlandfunk Kultur“.

Žižek sagte, dass die Palästinenser nur als Problem behandelt werden, dass der Staat Israel ihnen keine Hoffnung anbiete und keine positive Rolle in dem Staat aufzeige. Die Palästinenser würden seit Jahren in einem Schwebezustand gehalten, würden täglich schikaniert, von Siedlern und vom israelischen Staat. Er ging in seiner sprunghaften Rede auch weit zurück in die Geschichte: Früher seien die Statements israelischer Politiker ehrlicher gewesen, meinte er. Dann kritisierte er Itamar Ben-Gvir, den israelischen Minister für nationale Sicherheit, der rechtsextrem ist, und die geplante Justizreform, die in Israel für heftige Proteste sorgte.

Das Erste, was man tun müsse, sei anzuerkennen, „dass es große Verzweiflung geben kann, die Akte des Bösen hervorbringen. Es kann im Nahen Osten keinen Frieden geben ohne Lösung der Palästina-Frage.“ Er rechtfertige nicht dieses Verbrechen, betonte Žižek noch einmal. Man sollte sowohl die Rechte der Palästinenser verteidigen als auch den Antisemitismus verurteilen.

Zwischenrufer wirft Žižek Relativismus vor

An dieser Stelle wurde Žižek von einem Zwischenrufer unterbrochen, der ihm Relativismus vorwirft. Sichtlich agitiert fuhr der Philosoph fort: Man könne diesen Akt der Gewalt nicht verteidigen. Aber es gehe nicht um Israel gegen Hamas alleine. Es gebe antisemitischen Zionismus vonseiten Rechtsradikalen – als Beispiel nannte er Reinhard Heydrich, einen der einer der Hauptorganisatoren des Holocausts, und den Massenmörder Anders Breivik.

Erneut wurde er von dem Zwischenrufer unterbrochen, der ihm Relativismus vorwirft. Und erneut sagte Žižek: Der Hamas-Angriff sei „ein schreckliches Verbrechen. Ich möchte das in keiner Weise relativieren. Ich sage nur: So wie Sie jetzt reden, werden sofort Millionen von Palästinensern in eine unmögliche Situation gebracht. Und das wird zum Wachstum von Antisemitismus führen.“

„Vor diesem Hintergrund kann es zu solchen Verbrechen kommen“

Die Entscheidung, die palästinensische Autorin Adiana Shibli nicht wie geplant auf der Buchmesse auszuzeichnen, halte er für „skandalös“. „Terrorismus gegen Israel widerspricht allen Werten der Buchmesse, natürlich. Aber auch die kollektive Bestrafung von Millionen in Gaza ist ein solcher Widerspruch und auch die Absage an Adiana Sibli.“ Man stehe vor dem Paradox der „Cancel Culture“: Diejenigen werden ausgeschlossen, die nicht in das Bild von Diversität und Inklusion passen.

Wieder betonte er, dass er die Verbrechen der Hamas nicht rechtfertigen wolle, aber „vor diesem Hintergrund kann es zu solchen Verbrechen kommen.“ Wenn man das ignoriere, könne man die Situation nicht verstehen. Er wolle, dass man sich der Situation der Palästinenser in Gaza und dem Westjordanland bewusst werde: „Das ist eine Tragödie“.

Buchmessen-Direktor betont Wert der Redefreiheit

Buchmessen-Direktor Boos war am Ende von Žižeks Rede hörbar angegriffen. Die Buchmesse sei der Ort für freie Worte, und die müsse man aushalten. Er sei dankbar für den Widerspruch aus dem Publikum, aber er sei auch froh, dass man die Rede habe zu Ende hören können. „Es ist wichtig, dass wir uns zuhören.“ (her/APA/dpa)