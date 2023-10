Zahl der Krankenstände steigt – aber noch keine Grippewelle

Die Erkältungssaison mit steigender Zahl an Krankenständen hat begonnen, eine Grippewelle baut sich aber noch nicht auf.

Für eine „epidemische Grippeaktivität“ müssen drei von fünf konkreten Kriterien erfüllt sein. Bisher ist das nicht der Fall. Auch eine Corona- oder sonstige Welle ist derzeit nicht zu beobachten.

Sie hat definitiv begonnen, die Erkältungssaison. Die Zahl der Personen mit typischen Symptomen wie etwa Husten, Schnupfen, Hals-, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, Magen-Darm-Beschwerden sowie erhöhter Temperatur nimmt zu – ebenso wie die der Krankenstände. Rund 270.000 Patienten sind derzeit (Kalenderwoche 41) der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zufolge krankgemeldet, 71.000 von ihnen wegen „grippaler Infekte“, 10.000 wegen Covid-19 und 270 wegen der „echten“ Grippe. In der Kalenderwoche 40 waren es 62.000, 9000 sowie 220 Patienten, in Summe gab es 256.000 Krankenstände. Umfasst sind alle bei der ÖGK versicherten Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher – Schüler also nicht, weil bei ihnen keine sogenannte Diagnosecodierung (Angabe der Diagnose) erforderlich ist.

Zurückzuführen sind diese Erkrankungen aber nicht auf einen Erreger wie etwa das Corona-, Influenza- oder RS-Virus – bekanntlich haben diese drei im vergangenen Winter für volle Ordinationen und Spitäler gesorgt –, sondern auf die Gesamtheit aller zirkulierenden Erkältungsviren, darunter etwa das Adeno- und Rhinovirus, auch bekannt als „Schnupfenviren“. Denn eine Infektionswelle, die auf eines der genannten Viren zurückzuführen ist, ist derzeit nicht zu beobachten. Das geht sowohl aus den Abwasseranalysen (aus 48 Kläranlagen in ganz Österreich) als auch aus den Stichprobentests hervor.