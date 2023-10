Wenn Ö3 plötzlich mit Jung-Katholiken gemeinsame Sache macht

Ö3-Senderchef Michael Pauser im ORF-Zentrum am Küniglberg

Die größte Freiwilligen-Initiative Österreichs startet: „72 Stunden ohne Kompromiss“. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht in der Aktion „Grund für Optimismus“.

Österreichs größte Sozialaktion für Jugendliche, „72 Stunden ohne Kompromiss“, geht am Mittwoch in eine neue Runde. Zum bisher elften Mal bietet die dreitägige Freiwilligen-Initiative von der Katholischen Jugend Österreich (KJÖ), youngCaritas und Hitradio Ö3 tausenden jungen Menschen Möglichkeiten für „vielfältiges soziales Engagement“, Begegnung und Dialog.

Jugendliche könnten dabei Neues ausprobieren und an ihren Aufgaben wachsen, sagte der KJÖ-Vorsitzende Tobias Kirschner“ zum Auftakt der Aktion, deren Motto diesmal „Be the change!“ ist. Für den großen Freiwilligeneinsatz gibt es Lob von Bundespräsident Alexander Van der Bellen: „Das Engagement der Jugendlichen und ihr Wille, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen, sind das Fundament für eine schöne Zukunft und ein Grund für Optimismus.“ Caritas-Präsident Michael Landau würdigte den „positiven Einsatz für mehr Zusammenhalt“ und wies darauf, dass die Jugendlichen mit ihrer Hilfsbereitschaft tatsächlich Veränderung bewirkten und zu einer guten Zukunft beitrügen.

„Anpacken, wo es gebraucht wird“

Die „72 Stunden“ umfassen hunderte Einzelprojekte, bei denen Jugendliche binnen der im Aktionsnamen angesprochenen Zeitdauer auf freiwilliger Basis „dort anpacken, wo es gerade am meisten gebraucht wird“. Dabei können auch eigene Ideen im Rahmen eines Projektes umgesetzt werden. Hitradio-Ö3-Reporter Philipp Hansa begleitet die Projekte durch Live-Berichterstattung. Er wolle dabei an den Projektschauplätzen „Eindrücke, Erlebnisse und den unglaublichen Teamgeist werde ich in ganz Österreich hör- und spürbar machen“, sagte er.

Offizieller Start ist am Mittwoch um 13 Uhr mit einem Live-Countdown auf Hitradio Ö3. Des Weiteren gibt es in mehreren Bundesländern Auftaktveranstaltungen: In Wien (12.30 Uhr, Erzbischöfliches Palais), Linz (12 Uhr, Lentos Kunstmuseum), Innsbruck (13 Uhr, Goldenes Dachl), Salzburg (15 Uhr, Haus Elisabeth) und Graz (16 Uhr, Tummelplatz). „72 Stunden ohne Kompromiss“ kann zudem auf Facebook und Instagram, unter dem Hashtag #72h.