Die Eislauf-Saison in Wien startet – mit Tennis

Am 21. Oktober geht am Wiener Eislaufverein die Eislauf-Saison los: Wenn auch auf eingeschränkter Eisfläche: Denn parallel wird auf dem Areal auch (Profi-)Tennis gespielt.

Die Temperaturen sind rechtzeitig vor dem Saisonstart von Spätsommer auf kühlen Herbst gesunken: Denn bereits am kommenden Samstag (21. Oktober) geht beim Wiener Eislaufverein (WEV) die Saison los.

Das mag viele überraschen, tatsächlich aber eröffnet der WEV am Heumarkt traditionell immer kurz vor dem Nationalfeiertag die Eislaufsaison. In diesem Jahr (wie auch schon 2021 und 2022) anfangs allerdings noch mit verkleinerter Eisfläche: Denn unübersehbar wurde auf einem Teil des WEV-Areals ein riesiges Zelt errichtet, in dem ab Donnerstag die Tennisprofis trainieren und Qualifikations-Matches für das Erste Bank Open in der Stadthalle stattfinden. Bei den Trainings-Einheiten (ab zehn Uhr vormittags) kann man gratis zuschauen. Für die Matches braucht man Tickets (Kosten: Zehn Euro für zwei Stunden, mehr Infos hier).

Kunsteisbahn und Eistraum folgen im November

Wenn die Tennissaison am Eislaufplatz vorbei ist (am 28. Oktober) wird auch die Eislauffläche wieder in ihrer gewohnten Größe (6000 m²) verfügbar sein. Bis 10. November ist der Eislaufverein der einzige Freiluft-Eislaufplatz Wiens – dann öffnet auch die Kunsteisbahn Engelmann in Hernals, ebenso der sogenannte „Kleine Eistraum“ auf dem Rathausplatz im Rahmen des Christkindlmarkts. Denn ja, auch die Weihnachtsmarkt-Saison ist nicht mehr allzu fern.