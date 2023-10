Herbstferien: Straßenbahnlinie 38 komplett gesperrt, U4 zweigeteilt

Die Wiener Linien nutzen die Herbstferien, um notwendige Sanierungen durchzuführen. Das führt zu Fahrbahnänderung bei der U4 und drei Straßenbahnlinien.

Die Herbstferien stehen vor der Tür. Offenbar bekommen dann auch so manche öffentlichen Verkehrsmittel in Wien frei. Betroffen sind die U4 und den Straßenbahnlinien 10, 38 und 49. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten.

Noch vor den Ferien, die am 27. Oktober beginnen, gibt es Einschränkungen bei der U2, die allerdings nur einen Tag betreffen. Die U-Bahnlinie fährt am Sonntag, 22. Oktober, von 20.30 Uhr bis Betriebsschluss nicht zwischen den Stationen Donaumarina und Schottentor. Umsteigen können Passagiere auf den Ersatzbus U2E. Er fährt alle 15 Minuten zwischen Donaumarina und Praterstern. Zwischen Seestadt und Donaumarina verkehrt die U2 im 15-Minutentakt.

U4 zweigeteilt

Nun aber zu den Herbstferien: Die U4 wird von 26. Oktober bis 5. November zweigeteilt. Sie fährt in diesen Zeitraum nur zwischen Hütteldorf und Karlsplatz sowie zwischen Schwedenplatz und Heiligenstadt. Das heißt, zwischen Karls- und Schwedenplatz ist kein Verkehr möglich. Der Grund: Die Wiener Linien tauschen im Bereich Landstraße Weichen. Ausweichen sollen Fahrgäste auf die U1, die U3 sowie die Straßenbahnlinie 2. Die U1 wird in diesem Zeitraum in einem dichteren Intervall unterwegs sein.

Auch die Gleise der Straßenbahn müssen erneuert werden. Die Linie 10 wird deshalb von 26. Oktober bis 2. November kurzgeführt. Sie verkehrt dann nicht zwischen den Stationen Unter St. Veit und Hietzing. Ausweichen können Passagiere auf die Linien U4 und 60 sowie die Busse 54A und 54B.

38er eingestellt

Achtung Döblingerinnen und Döblinger: Der Betrieb der Straßenbahnlinie 38 wird von 26. Oktober bis 2. November komplett eingestellt. Sie wird auf der gesamten Strecke zwischen Grinzing und Schottentor nicht fahren. Zwischen Grinzing und Nußdorfer Straße wird der Ersatzbus eingerichtet. Ab Nußdorfer Straße können Fahrgäste mit der Straßenbahnlinie 37 weiterfahren. Sie wird in dem Zeitraum verstärkt unterwegs sein.

Von 27. bis 31. Oktober wird die Straßenbahnlinie 49 kurzgeführt. Sie fährt dann nur zwischen Urban-Loritz-Platz und Hütteldorf, Bujattigasse. Gleisarbeiten im Bereich Breite Gasse/Burggasse machen das nötig. Ausweichen können Reisende auf die U3 und die Buslinie 48A.

Keine Echtzeitinformationen

Gewartet werden müssen aber nicht Gleise und Züge, sondern auch die Echtzeitanzeigen an den Haltestellen. Am 25. Oktober ab 18.00 Uhr und am Nationalfeiertag wird es deshalb keine Echtzeitinformationen zu den Abfahrten der Straßenbahnen, Bussen und Nightlines geben. Betroffen davon ist auch die Wien Mobil App. Bei der U-Bahn werden die Minuten normal angezeigt. Die Wiener Linien bitten, sich stattdessen an die Fahrplanaushänge an den Haltestellen zu orientieren. Auf den Fahrbetrieb haben Serverarbeiten keine Auswirkungen. (schev)