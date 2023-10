AI Act: Die EU als Vorreiterin

Werner: Der AI Act deckt ein breites Spektrum von KI-Systemen und Anwendungen ab. Er definiert KI allgemein als ein System, das – unabhängig davon, ob es softwarebasiert oder in Hardware-Geräte integriert ist – dazu bestimmt ist, Aufgaben auszuführen, für die normalerweise menschliche Intelligenz erforderlich wäre. Dies umfasst KI-Anwendungen für Planung, Lernen, logisches Denken, Problemlösung, Wahrnehmung, Verarbeitung natürlicher Sprache und verschiedene andere kognitive Funktionen. Diese Definition soll allumfassend sein und maschinelles Lernen, regelbasierte Systeme, statistische Ansätze sowie Such- und Optimierungstechniken einschließen. Die Nutzung der künstlichen Intelligenz zur Bewältigung einer Vielzahl gesellschaftlicher Probleme und zur Verbesserung unserer Lebensqualität bietet zahlreiche Vorteile. KI kann es öffentlichen und privaten Einrichtungen ermöglichen, ihre Dienstleistungen in vielen Bereichen zu verbessern, zum Beispiel im Gesundheitswesen, in der medizinischen Forschung, in der Automobilindustrie, im Personalwesen, in der Fertigung, im Bank- und Finanzwesen, in der Landwirtschaft, im Bildungswesen, im Hotel- und Freizeitbereich und im Marketing. Ein sehr aktuelles Beispiel für den Beitrag der KI zur Gesellschaft ist die Covid-19-Krise, bei der durch die Analyse von Viren durch KI-Systeme wesentliche Fortschritte gelangen und somit Impfstoffe in weniger als einem Jahr entwickelt werden konnten.