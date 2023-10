Wiener Ring wird am Nationalfeiertag für „Fit Marsch“ gesperrt

Der 26. Oktober wird zum österreichweiten Aktionstag für mehr Bewegung. Gleichzeitig wird zu Spenden für „Österreich hilft Österreich“ aufgerufen.

Eine neue Initiative soll mehr Menschen in Österreich zu Bewegung und Sport motivieren. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober wird dabei zum österreichweiten Aktionstag von „Wir bewegen Österreich“. Gleichzeitig werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgerufen, mit ihren Spenden „Österreich hilft Österreich“ zu unterstützen, informierte der ORF, der Mitinitiator und Unterstützter ist, in einer Aussendung am Mittwoch.

In Wien kommt es zu einer Neuauflage des „Fit Marsches“. Von 13.30 Uhr bis 16 Uhr wird die Ringstraße für Geherinnen und Nordic Walker gesperrt. Mit dabei sind auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Armutsbekämpfung und Chancengleichheit

Die Initiative erfolgt in Zusammenarbeit mit Österreichs Sportverbänden und Sportvereinen, dem Fonds Gesundes Österreich und dem Sportministerium. Die Hilfsaktion fördert mit dem Spendengeld Projekte zur Armutsbekämpfung und Chancengleichheit für Familien und Kinder in Österreich.

Am 26. Oktober 2023 sind alle Menschen in Österreich dazu aufgerufen, aktiv zu werden. Dabei ist egal, ob man sich alleine bewegt oder in Gruppen unterwegs ist. Auch die Art der Bewegung ist frei wählbar, eine Wanderung oder ein Spaziergang zählen ebenso zum Gesamtergebnis wie ein Lauf, eine Radfahrt (auch am Handbike) oder eine sportliche Gruppenaktion, heißt es. (APA)