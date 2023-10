Man müsse dorthin gehen, wo „jeder Konsens unmöglich scheint“, wenn man gegen die Erderhitzung erfolgreich sein wolle, sagte der Bundespräsident bei der Eröffnungsrede der „Erdgespräche“ in der Hofburg.

Alexander Van der Bellen will die Blase noch immer „zum Platzen bringen“. Die Forderung, die der Bundespräsident im Sommer bei der Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele an seine Bürgerinnen und Bürger stellte, um das gegenseitige Verständnis zu fördern, wiederholte er am Mittwoch bei der Eröffnungsrede der diesjährigen „Erdgespräche“ in der Hofburg. Diesmal wandte er sich dezidiert an die Klima-Experten, Aktivisten und NGO-Mitarbeiter, die bei der Veranstaltung über den drohenden Klimawandel diskutierten und Lösungen suchten.

Lösungen könnten jedoch nur funktionieren, wenn man „wirklich alle mitnehme“ und dort über die Klimakrise und ihre Auswirkungen spreche, „wo der Konsens unmöglich erscheint.“. Dazu müssten die Aktivisten auch jenen zuhören, sie ermutigen und inspirieren, „die noch Berührungsängste mit der Klimabewegung haben“. Inspirierende Geschichten finde man überall, so der Bundespräsident. „Beim Familienessen, bei dem über Fleischkonsum gestritten wird, am Stammtisch, an dem laut über die nächsten Autokäufe nachgedacht wird“, oder „beim Gespräch über den Gartenzaun über Artenvielfalt und Düngemittel.“ Jedes dieser Gespräche sei eine von vielen Brücken, die man nun bauen müsse.

„Hauptaufgabe bei Politik“

Diese Brücken müssten aber auch Politiker „dringendst“ bauen. „Denn so viel, wie wir als Einzelne bewegen können, die Hauptaufgabe liegt immer noch bei der Politik“, so der Bundespräsident. Diese müsste ihre „Verantwortung den Menschen gegenüber ernst nehmen und entsprechende Gesetze und Maßnahmen auf den Weg bringen.“ Van der Bellen sprach dabei sowohl Verbrennermotoren und Ausstieg aus fossilen Energien als auch Tempolimits und klimaneutrale Heizungen an.

Denn man bewege sich schon „auf dünnem Eis“, „wir hören, sehen und spüren mittlerweile überall die Folgen der menschgemachten Erderhitzung.“ Nur mit „all hands on deck“ könne man diese bewältigen, so der Bundespräsident.

Erdgespräche zum 14. Mal

In der Hofburg finden am Mittwoch die 14. Erdgespräche statt. Bei der Veranstaltung unter dem diesjährigen Motto „Protect what you love“ widmen sich Aktivisten und Expertinnen heuer speziell dem Verlust der Gletscher und der Arktis. Als Speaker dabei sind u.a. die französische Gletscherforscherin Heidi Sevestre und die deutsche Aktionskünstlerin Cesy Leonard, Gründerin von Radikale Töchter. Außerdem sind am Podium die Klimakläger Smilla Buschbom und Levi Resch sowie Veterinärmediziner und Experte für „Conservation Medicine“ René Anour.

(twi)