Cobra-Einsatz wegen bewaffnetem Mann am Innsbrucker Marktplatz

Ein Unbekannter wurde offenbar am Mittwochabend am Marktplatz in der Innsbrucker Innenstadt mit einer Schusswaffe gesichtet.

Am Marktplatz in der Innsbrucker Innenstadt ist es Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei unter Beteiligung des Sondereinsatzkommandos Cobra gekommen. Der Grund: Es war offenbar ein Mann mit einer Schusswaffe gesichtet worden, so ein Sprecher der Exekutive.

Der Marktplatz wurde umstellt, die Altstadtgarage abgeriegelt sowie auch in der Markthallengarage Kontrollen durchgeführt. Laut Online-Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ wurde der Einsatz in den Garagen gegen 21.00 Uhr wieder beendet. Dies wollte die Polizei aber vorerst nicht bestätigen.