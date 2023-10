Auf den Bergen sind am Donnerstag und Freitag Orkanböen zu erwarten. Der Südföhn sorgt auch für warme Temperaturen, zunächst im Westen, am Freitag auch im Osten.

Es sind – wieder einmal – extrem warme Luftmassen, die in Österreich ab Donnerstag für einen spürbaren Wetterumschwung sorgen: Der Südföhn sorgt vor allem in Tirol, insbesondere in einigen Tälern der Nordalpen, für erste Sturmböen, vor allem am Freitag ist laut Unwetterzentrale am Freitag in Teilen Tirols und Salzburgs mit sehr starken Böen mit 80 bis 100 km/h zu rechnen.

„Am Freitag kündigt sich ein regelrechter Föhnsturm an, auf den Bergen sind im Westen teils Orkanböen mit Spitzen um 150 km/h zu erwarten“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Spürbar werden diese stürmischen Böen auch entlang der östlichen Nordalpen sein: Am Freitagnachmittag aber sollte der Föhn von Westen her abklingen.

Bis zu 24 Grad

Der Föhn lässt aber auch die zuletzt recht moderaten Herbst-Temperaturen wieder deutlich ansteigen: Im Westen wird schon am Donnerstag die 20 Grad-Marke überschritten, am Freitag wird es auch im Osten und Südosten so weit sein, hier sind Temperaturen bis 24 oder 25 Grad möglich. „Derzeit wären Höchstwerte um 14 oder 15 Grad zu erwarten, somit liegen die Temperaturen am Donnerstag und Freitag wieder um 5 bis 10 Grad über dem langjährigen Mittel“, sagt Meteorologe Spatzierer.

Das Wochenende dürfte zeitweise sehr sonnig verlaufen – wenn auch nicht überall: Im Westen und Südwesten muss man am Samstag mit trüben Wetter und Regen rechnen, am Sonntag ziehen die Schauer auch Richtung Osten.