Wien bekommt Skipiste ohne Schnee auf der Hohen Wand Wiese

Ende November soll die Piste mit speziellen Matten eröffnen. Bis Februar können Schülerinnen und Schüler dort Ski fahren.

Der Wiener Skiverband und die Stadt Wien eröffnen mit Ende November auf der Hohen Wand Wiese in Penzing eine Piste ganz ohne Schnee. Schülerinnen und Schüler in Wien können sich dort nun bis Mitte Februar im Skifahren versuchen. „Dank spezieller Matten kann der Nachwuchs unabhängig von Witterungsbedingungen seine Begeisterung für eine der beliebtesten Sportarten des Landes entdecken“, heißt es in einer Mitteilung.

Die für Sport zuständige Magistratsabteilung 51 (MA 51) habe 250.000 Euro in eine neue, umweltfreundliche Mattenpiste investiert. Das Angebot sei zudem in die Wiener Bildungschancen integriert worden, heißt es. Die „Wiener Skiwiesn“ solle möglichst allen Schülerinnen und Schülern offenstehen und werde auch allgemeinbildenden Pflichtschulen angeboten. Pro Klasse seien zwei Skitage auf der Mattenpiste vorgesehen.

Ski werden kostenlos verliehen

Das Angebot gehe zur Gänze ohne finanzielle Belastungen für Eltern und Schulen einher. „Von den Skilehrerinnen und Skilehrern bis zum vom Ski-Magazin der MA 51 zur Verfügung gestellten Equipment - wie Ski oder Helme - wird alles vor Ort kostenfrei verliehen.“ Die Stadt unterstützt zudem den Auf- und Abbau der Anlage, zu der auch ein Zauberteppich-Lift gehört.

Um tatsächlich losgelöst von Schnee und Minusgraden Skifahren zu können, setzen der WSV und die MA 51 auf spezielle Matten des italienischen Herstellers Neveplast. „In Gesprächen mit dem Mountainbikeverein, der unsere Anlage gepachtet hat, ist es uns gelungen, dass nun der WSV über die Wintermonate Skikurse anbieten kann. Wir haben rund 250.000 Euro in die Mattenpiste investiert, die mit dem recycelten Kunststoff auch die Nachhaltigkeit nicht außer Acht lässt. Mit dem kostenlosen Angebot erhalten viele Schulkinder die Möglichkeit, unabhängig von der Witterung ihre ersten Schwünge zu ziehen“, wurde Anatol Richter, Abteilungsleiter der MA 51 zitiert.

Die Wiener Skiwiesn wird auf der Hohe Wand Wiese ab Ende November bis Mitte Februar für Wiener Pflichtschulklassen offenstehen. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.wienliebtski.at/skiwiesn möglich. (APA)