Ob es sich bei dem gezeigten Mann, um den mutmaßlichen Täter oder einen Zeugen handelt, ist noch unklar. Es gebe erste Hinweise zu einer konkreten Person, heißt es seitens der Polizei.

Die Polizei hat am Mittwoch ein Foto und ein Video eines Mannes in Zusammenhang mit der Tötung von Obdachlosen im Sommer veröffentlicht. Danach sind zahlreiche Hinweise dazu bei der Exekutive eingegangen. Darunter waren auch welche auf eine konkrete Person, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ob es sich bei dem Mann um einen Tatverdächtigen, einen Zeugen oder eine unbeteiligte Person handelt, ist laut Ermittlern noch unklar. Die Polizei vermutet einen Serientäter.

Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, wurden vom Verein der Freunde der Wiener Polizei 10.000 Euro ausgelobt. Zwei Männer waren im Sommer bei Messerangriffen getötet und eine Frau schwer verletzt worden. Alle hatten in Schlafsäcken übernachtet, als der Täter zustach. Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger Mann erstochen auf einer Parkbank am Handelskai in Wien-Brigittenau aufgefunden. In der Venediger Au in Wien-Leopoldstadt erlitt eine 51 Jahre alte Frau am 22. Juli durch Stiche und Schnitte schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, das sie mittlerweile wieder verlassen konnte. Zuletzt wurde in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke in Wien-Josefstadt beim Hernalser Gürtel 22 verübt, wobei der 55-jährige Mann wie das erste Opfer seinen Verletzungen erlag.

Mann auf Video „von großer Wichtigkeit“

Der Mann ist auf Videomaterial von Kameras im Bereich Hernalser Gürtel am 9. August zwischen 1.19 Uhr und 1.40 Uhr zu sehen und soll sich bei der Polizei melden. Er ist schlank und ungefähr 1,85 bis 1,92 Meter groß. „Die Wahrnehmungen dieses Mannes sind für die Ermittler von großer Wichtigkeit“, wurde betont. Hinweise werden streng vertraulich behandelt und an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 oder per Mail an Hinweise-obdachlose@polizei.gv.at erbeten. (APA)