Bei der åländischen Separatistin, die keine mehr sein will

Die Bewegung „Ålands Zukunft“ möchte gar nicht mehr von Finnland zu Schweden. Dort sei es nicht sicher.

Am Sonntag wurde auf den autonomen, demilitarisierten, schwe­disch­spra­chigen, aber zu Finnland ge­hö­renden Åland-Inseln ein neues Par­lament gewählt. Die näher an Schweden als an Finnland liegenden Inseln ge­nie­ßen einen international beachteten Sonderstatus: Åland ist in der EU, aber nicht der Zollunion. Noch im Wahlkampf habe ich mich mit Vertretern der regionalistischen „Ungebundenen Sammlung auf Åland“ und der an­geb­lich se­pa­ra­tistischen „Ålands Zukunft“ getroffen. Im coolen Neubau des Autonomieparlaments „Lagting“ empfing mich ein Abgeordneter der „Ungebundenen“. Bert Hägg­blom stellte mir Dackel Char­lie als „Bodyguard“ vor­, suchte langwierig die Licht­steu­erung für den Ple­nar­saal mit der blau-abstrakten Staatskunst und erklärte mir ungefragt die Fresken in der Au­la. Als er vor dem Porträt des Führers der Åland-zu-Schwe­den-Bewegung, der wegen Hochverrats in Finnland in­haf­tiert wor­den war, die Formulierung „mein er­ster Vorgänger“ ge­brauch­te, be­griff ich endlich, dass mir der Par­la­ments­präsident persönlich die Ehre gab.

Bert Hägg­blom, der am Sonn­tag nicht mehr antrat, war eigentlich im Urlaub, tele­fo­nier­te aber wild herum und blickte ansonsten mit müder Altersmilde auf die Weltläufte. Das dritte Autonomiepaket sei 1993 geschnürt worden, beim vierten spieße es sich, nach der Åland-Ver­schmä­he­rin Sanna Ma­rin erfüllte ihn aber der neue finnische Premier mit Hoffnung, der „hier seine er­ste Rede auf Schwedisch hielt und je­den Tag an Åland zu denken ver­sprach“. Ålands EU-Beitritt nannte er ganz nebenbei einen Fehler, ein Status wie Färöer oder Grön­land hätte besser gepasst, „wegen der Uk­raine ist es jetzt aber auch bes­ser, in der EU zu sein“.

Liebhaberei der schwedischen Sprache

Außerhalb von Jomala fand ich den Bauernhof der Patchwork-Familie Eriksson. Körndlbauer An­ders, der den von ihm be­wirt­schaf­teten Grund mehr als ver­zehn­facht hatte und Erdäpfel für die sehr harten und fettigen ålän­di­schen Chips anbaute, blieb schweigend auf dem Traktor sitzen, sei­ne Frau Peggy lud mich bei åländischen Erdbeeren und Himbeeren auf die weiße Holzveranda. Genau wie es mir Häggblom gesteckt hat­te: „Er ist der Abgeordnete, sie ist der Boss.“ Die kultivierte Frau im weißen Pullover war vielfach studierte Be­amtin einer Kinderbehörde mit Kind­heit und Ju­gend auf dem fin­nischen Festland, in Dänemark und Hol­land. Sie leb­te seit 30 Jahren auf Åland, war seit 15 Jahren mit dem hageren Ur­gestein Anders zusammen, „Ålands Zukunft“ hatte sie aber auch schon vor­her ge­wählt.