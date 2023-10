Vorsorge mit Weitblick: Sicherheit plus Ertragschance

Geld so anzulegen, dass man sich wohlfühlt und auch seine Angehörigen geschützt weiß: Das ist der Wunsch der meisten Menschen, wenn es um den Vermögensaufbau geht. Um das Bedürfnis nach Sicherheit und Ertragschancen zu erfüllen, bietet die DONAU eine Vielzahl von Versicherungsprodukten an, die sich zu individuell passenden Paketen schnüren lassen.

Man schrieb den 31. Oktober 1925, als erstmals der Weltspartag begangen wurde. Die europäischen Sparkassen wollten mit ihrer Initiative den Spargedanken fördern. Das Thema, die Finanzerziehung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu etablieren, hat auch knapp 100 Jahre später noch einen hohen Stellenwert. Wer „rechtzeitig d’rauf schaut, dass man’s hat, wenn man’s braucht“, wie es der Autor Josef „Joki“ Kirschner einst formulierte, ist auch im Jahr 2023 für die Zukunft gewappnet.

Pension ohne Lücke

Will man seinen gewohnten Lebensstandard auch in der Pension aufrechterhalten, sollte rechtzeitig an eine zusätzliche private Vorsorge gedacht werden. Wer sich nicht auf das staatliche Pensionssystem allein verlassen will, für den bietet sich eine DONAU-Pensionsvorsorge an. Dabei gilt: Je früher man sich dafür entscheidet, desto besser. Schließlich gilt es, die Pensionslücke, also den Unterschied zwischen dem Letzteinkommen als Berufstätige:r und der gesetzlichen Alterspension, so gut wie möglich zu schließen. Frühzeitig Geld zur Seite zu legen, bringt unbestreitbare Vorteile.

Der Zinseszinseffekt sorgt dafür, dass es sich lohnt, selbst kleine Beträge in die Zukunft zu in­vest­ier­en. Bei der Bonus Pension, der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge der DONAU, ist man schon ab 30 Euro monatlich dabei. Für unter 18-Jährige ist die Vorsorge sogar ab 15 Euro monatlich möglich. Die Versicherten profitieren von staatlichen Zuschüssen (für 2023 4,25 Prozent zusätzlich zu ihren Beträgen) und einer Kapitalgarantie. Dies gilt übrigens auch im Todesfall während der Ansparphase. Bei einem Unfalltod wird der Betrag als Absicherung für Ihre Angehören sogar um 50 % erhöht. Zudem wird keine Versicherungssteuer auf die Beiträge erhoben. Wählt der Versicherte am Ende der Laufzeit die Pen­sionsauszahlung, fällt auf die bis dahin erzielten Erträge keine Kapitalertrags- und Vermögenszuwachssteuer an und die lebenslangen Pensionszahlungen sind von der Einkommen­steuer befreit.

Edeltraud Fichtenbauer (c) Jeff Mangione

»Wegen der demografischen Bevölkerungsentwicklung, der Rückkehr der Inflation und der geopolitischen Unsicherheit ist es wichtiger denn je, privat vorzusorgen. Mit der fondsgebunden Lebensversicherung der DONAU kann jede:r privat individuell nach seinen bzw. ihren Präferenzen einen Kapitalbetrag ansparen, sich einen lebenslangen Rentenanspruch sichern und seine Angehörigen absichern.« Edeltraud Fichtenbauer Vorstandsdirektorin DONAU

Sicherheit und Ertragschancen im Kombipaket

Bei der DONAU veranlagen Menschen ihr Kapital mit Ertragschancen. Wer seine fondsgebundene Lebensversicherung selbst gestalten will, für den ist zum Beispiel DONAU Smart Select empfehlenswert. Damit lässt sich aus über 70 Fonds auswählen, wobei die Fondsauswahl einmal im Monat kostenlos bis zum Ende der Laufzeit geändert werden kann. Versicherte haben die Möglichkeit, im Bedarfsfall auf ihr Vermögen zuzugreifen.

Sich alles – von der Laufzeit bis zur Prämienhöhe – so einzurichten, wie es individuell am besten passt: Das gilt ebenso für die Er- und Ablebensversicherung, die einerseits Kapital sichert, über das man im Erlebensfall verfügen kann, und andererseits, im Falle des Ablebens, Vorsorge für die Familie schafft.

Der Umwelt zuliebe

Immer mehr Menschen wollen privat vorsorgen und dabei wissen, dass sie Ertrag und Sicherheit mit Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit kombinieren können. Der DONAU Green Protect ist eine fondsgebundene Lebensversicherung, die den Schutz der Umwelt mit dem Schutz der Angehörigen und des Pensionseinkommens in einer Versicherung verbindet. Beim Green Protect stehen ausschließlich Fonds zur Auswahl, die mit dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert sind. Der Green Protect ist somit ein Paradebeispiel für nachhaltige und flexible Vorsorge. Er gewährleistet die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen und dabei Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten. Zudem wird ein individueller Ablebensschutz für die Angehörigen geboten. Dieser kommt bei Ableben zusätzlich zum Fondsvermögen zur Auszahlung. Darüber hinaus gibt es beim Green Protect die Möglichkeit, das angesammelte Guthaben lebenslang als Zusatzpension zu beziehen. Durch die Rententafelgarantie wird die bei Abschluss gültige Rententafel für die Berechnung der Zusatzpension herangezogen. Die fondsgebundene Lebensversicherung bietet auch steuerliche Vorteile. Zwar muss die 4-prozentige Versicherungssteuer auf die Prämien geleistet werden, die 27,5-prozentige Kapitalertragssteuer entfällt jedoch bei den Erträgen und Kursgewinnen in der Fondspolizze.

