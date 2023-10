Zukunftsträchtige Jobs in einem nachhaltigen Ambiente

Employer Branding. Wer als Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt bestehen will, setzt auf Familienfreundlichkeit, Bildungsmaßnahmen und zunehmend auch auf Nachhaltigkeit.

Die Kräfteverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich in den vergangenen Jahren verschoben. Die Rede ist immer mehr von einem Arbeitnehmer- oder Bewerbermarkt, befeuert durch den demografischen Wandel einer alternden Gesellschaft, dem Fachkräftemangel und den Vertretern der sogenannten Generation Y und Z, die ihre Work-Life-Balance immer stärker in den Vordergrund stellen – mit zunehmender Betonung des Faktors Leben. Dazu passt, dass in der Politik über Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich diskutiert wird. Kurzum: In Zukunft müssen sich Unternehmen bei ihren Arbeitnehmer:innen bewerben und nicht umgekehrt. Employer Branding ist längst zum „Must have“ geworden.

Nestwärme

Bei Fabasoft hat man die Zeichen der Zeit früh erkannt. Getreu dem Motto „We really care for experts . . . and their families“ steht die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben beim Linzer Softwarespezialisten hoch im Kurs. „Das beweist einerseits die Auszeichnung von Fabasoft als familienfreundlicher Arbeitgeber. Andererseits unterstützen unser Homeoffice-Kontingent und das Gleitzeitmodell mit Zeitausgleich die Work-Life-Balance“, betont CEO Helmut Fallmann. Zu den Leuchtturmprojekten zählt die betriebliche Kinder- und Sommerbetreuungseinrichtung direkt am Fabasoft-Firmensitz in Linz. Im FABIs Kindernest sind die Räumlichkeiten hell, mit hochwertigen Möbeln ausgestattet und einladend gestaltet. „Wir begleiten die uns anvertrauten Kinder in ihrer Entwicklung und geben ihnen einen Raum, wo sie ihre Talente und Fähigkeiten zu entfalten“, sagt Gabriele Mahringer, Pädagogin des Diakoniewerks Oberösterreich, das die Trägerschaft für die Kinderbetreuungseinrichtung übernommen hat. Für Geschäftsführer Gerhard Breitenberger ist Bildung eine ganzheitliche Förderung: „Wir glauben an eine inklusive Gesellschaft, die allen Kindern Teilhabe ermöglichen soll. FABIs Kindernest ist ein Ort, wo sich Kinder wohlfühlen und Eltern auf unser Know-how vertrauen können.“ Rebecca Schiffbänker, Prokuristin bei Fabasoft, bestätigt aus eigener Erfahrung: „Während ich im Office mit meinem Team zusammenarbeite, genießt mein Sohn nur wenige Türen entfernt seine Zeit in FABIs Kindernest. So kann ich mich beruhigt auf meine Aufgaben konzentrieren.“ Das gilt übrigens auch in der Ferienzeit, wenn in FABIs Sommercamp Kinder zwischen vier und zehn Jahren mit abwechslungsreichen Aktivitäten unterhalten und ihre Talente frühzeitig gefördert werden.

Talentförderung

Bei Fabasoft hat man es sich zur Aufgabe gemacht, Talente aller Altersstufen zu fördern. Das Angebot reicht von der Frühförderung im Rahmen der betrieblichen Kinder- und Sommerbetreuung bis hin zur Kooperation mit verschiedenen Bildungseinrichtungen wie Schulen und Universitäten. Als Softwareunternehmen weiß Fabasoft, wie wichtig es ist, junge Menschen frühzeitig an zukunftsorientierte Berufe heranzuführen. So wurde beispielsweise in einem Teil der Firmenräumlichkeiten ein RoboLab eingerichtet, in dem im Rahmen des jährlich in den Sommerferien stattfindenden Fabasoft Robotics Camp Roboter programmiert werden. Das Angebot richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Gemeinsam mit dem Verein Talente OÖ wird das Ziel verfolgt, Kindern bzw. Jugendlichen den Zugang zu Technik, Informatik und Programmierung zu ermöglichen und einen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochbegabten zu leisten. Es geht darum, die dringend gesuchten Fachkräfte von morgen auf den Weg zu bringen – und sie später weiter zu unterstützen. Für bestehende und künftige Teammitglieder dient beispielsweise die Fabasoft Academy als Karrieremotor. Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm und die Teilnahme an Konferenzen sollen die individuelle Entwicklung fördern, um berufliche Ziele verwirklichen zu können. Davon profitiert nicht zuletzt das Unternehmen selbst.

Wiesenheu und eShuttle

Neben Familienfreundlichkeit und Fortbildungsmöglichkeiten sind flexible Arbeitszeitmodelle sowie – unter dem Schlagwort der Nachhaltigkeit – Gesundheits- und Mobilitätsmaßnahmen zunehmend entscheidende Kriterien für Arbeitnehmer:innen bei der Wahl ihres Arbeitgebers. Auch in diesem Bereich ist das Unternehmen beispielgebender Vorreiter. Gesetzt wird auf ergonomische Arbeitsplätze inklusive höhenverstellbarer Schreibtische, deren Tischplatten aus gepresstem Tiroler Wiesenheu bestehen. Bei der Verpflegung wird großer Wert auf Regionalität und Bio-Qualität gelegt. Zum Welcome-Package für neue Kolleg:innen gehören gebrandete Trinkflaschen zum Befüllen an den BRITA-Wasserspendern, um Glasflaschen und deren Transport zu vermeiden. In Sachen nachhaltiger Mobilität bietet Fabasoft seinen Mitarbeiter:innen ein breites Angebot. So erhalten Teammitglieder, die an der Aktion „Linzer Betriebe fahren Rad“ teilnehmen, Preise für ihre Kilometerleistung. Ein weiteres Highlight ist das von Fabasoft großteils finanzierte Klimaticket. Gemeinsam mit dem kostenlosen eShuttle-Service vom Linzer Hauptbahnhof zum Headquarter und retour trägt das Unternehmen nicht nur zu einem entspannten Start in den Arbeitstag bei, sondern wird auch dem gesellschaftlichen Anspruch nach ökologischer Nachhaltigkeit gerecht.