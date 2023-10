Soziologe und Integrationsexperte Kenan Güngör erzählt in dieser Folge, wie die Situation in Gaza in der muslimischen Community wahrgenommen wird. Warum es wichtig wäre, genauer in Schulen und auf Social Media hinzusehen und wie er die Terrorgefahr einschätzt.

Gast: Kenan Güngör

Host: Eva Winroither

Schnitt: Aaron Olsacher/Audiofunnel

