Wine & Dine: Hotel Imperial lädt zum Pop-Up-Event

Das Restaurant Opus und das Weingut Bründlmayer kooperieren für ein speziell kreiertes 5-Gänge-Menü. Wine & Dine findet noch bis Sonntag, 22. Oktober statt.

Der Langenloiser Winzer Willi Bründlmayer und der Chef de Cuisine des Hotels Imperial und Restaurants Opus, Werner Pichlmaier, haben für das Pop-Up-Event Wine & Dine ein 5-Gänge-Menü mit eigener Weinbegleitung kreiert. Im Zuge dieser Reihe wird das Menü von 19. bis 22. Oktober im Haubenrestaurant des Hotels serviert.

Die Weine wurden von Willi Bründlmayer selbst für das Event ausgewählt, darunter etwa ein Grüner Veltliner aus dem Jahr 2018, ein Riesling aus dem Jahr 2012 und Cabemet Franc Reserve aus dem Jahr 2018. „Jugendliche Frische und gediegene Reife, Kraft und noble Finesse“, so beschreibt Bründlmayer seine Auswahl, die „der kulinarischen Reise, die von Österreich über Frankreich bis nach Japan führt, eine unterhaltsame Bühne bieten sollen“.

Eröffnet werden die Wine & Dine-Abende jeweils um 19 Uhr an der Imperial Bar mit Rosé-Sekt, anschließend folgt das Menü (Hauptspeise: Heimischer Hirsch, Holunder, Curry, Pilz). „Neben verspielt angerichteten sowie modern interpretiert servierten Speisen erwartet die Gäste am Eröffnungsabend eine interessante Einführung in die offerierten Schätze aus den Weinkellern der Familie Bründlmayer“, sagt Generaldirektor Mario Habicher. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass die langjährige Partnerschaft mit Bründlmayer mit diesem Format fortgesetzt wird.“ (red.)

Details zu Menü und Reservierungen unter: www.restaurant-opus.at