Seit einigen Monaten fordern auch Patienten ohne Zuckerkrankheit die rezeptpflichtigen Arzneimittel, um Gewicht zu reduzieren. Ein aus den USA stammender Trend, der die Nachfrage stark steigen ließ und sogar zu massiven Engpässen führte.

In Österreich muss eine Person nach der Anwendung eines gefälschten Diabetes-Mittels (Ozempic, rezeptpflichtig) im Krankenhaus behandelt werden, wie das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) mitteilt. Zudem sollen weitere Fälschungen des Pens (eine Spritzhilfe zur Injektion) bereits Patienten in Österreich erreicht haben, die nur schwer oder gar nicht als solche erkennbar sind.

Details zur erkrankten Person gibt es auf Nachfrage keine. Das BASG ergänzt jedoch, dass es zu einer schwerwiegenden Nebenwirkung mit Unterzuckerung und Krampfanfall gekommen sei. Das sei ein Indiz, „dass in dem Produkt fälschlich Insulin anstelle des Wirkstoffs Semaglutid enthalten war“. Daher wird betont, dass bei „der Behandlung potenzieller klinischer Fälle“ die Nebenwirkungen auch als Folge einer Überdosierung mit Insulin bzw. einer daraus resultierenden Hypoglykämie mit teilweise gravierenden Symptomen zu berücksichtigen seien. Woher die Person das Medikament bezogen hat, ist noch unklar.

Nachdrückliche Warnung

Es gebe jedenfalls keine Hinweise darauf, dass die gefälschten Produkte von legalen Apotheken abgegeben wurden. Das BASG warnt Patienten „nachdrücklich und eindringlich vor jeder eigenmächtigen Bestellung von Ozempic im Internet“. Verdachtsfälle oder Hinweise zu möglicherweise gefälschten Produkten sollen an die für die Illegalitätsbekämpfung zuständige Stelle (Enforcement) des BASG gemeldet werden (enforcement@basg.gv.at). Nach aktuellem Wissensstand handelt es sich bei den mutmaßlichen Fälschungen um Ozempic-Packungen der Stärke 1 mg (Ozempic 1 mg Injektionslösung in einem Fertig-Pen).

Am Donnerstag hatte auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA vor Fälschungen gewarnt. In verschiedenen EU-Staaten und Großbritannien seien gefälschte Pens aufgetaucht. Die Spritzhilfen mit Labels in deutscher Sprache stammten von Großhändlern in Österreich und Deutschland.

Sättigungsgefühl als Wirkung

Die Fälschungen sind eine Folge der stark zugenommenen Nachfrage nach dem Präparat. Der Wirkstoff Semaglutid in Ozempic kann nämlich auch als Mittel gegen starkes Übergewicht eingesetzt werden, was zuletzt sogar zu Engpässen bei diesen Medikamenten führte. Deswegen forderte die Öster­reichische Diabetes-Gesellschaft (ÖDG) auch einen Verschreibungsstopp dieser Präparate, sofern es sich bei den Patienten nicht um Diabetiker handelt, sondern um Personen, die mithilfe dieser appetithemmenden Wirkstoffe abnehmen wollen. Ein aus den USA stammender Trend, der die Nachfrage stark steigen ließ. So stark, dass Wirkstoffe aus der gesamten Gruppe der sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten knapp sind – und zwar auf der ganzen Welt.

Wie genau sie wirken? Sie ahmen das Hormon GLP-1 nach, das im Zwölffingerdarm (der erste Abschnitt des Dünndarms) produziert wird. GLP-1 erzeugt im Gehirn ein Sättigungsgefühl und hat zudem eine Verlangsamung der Magenentleerung zur Folge. Wegen dieser Wirkung sind solche Medikamente, insbesondere Ozempic (das als Erstes zugelassen wurde), zu einer Art Lifestyle-Produkt geworden – befeuert von Nachrichten, wonach Prominente durch ihre Einnahme stark abgenommen hätten. Was wohl auch stimmt. Allerdings können diese Wirkstoffe heftige Nebenwirkungen haben, etwa dauerhafte Übelkeit und anhaltendes Völlegefühl, Verstopfung und Durchfall, Erbrechen, Kopfschmerzen und auch eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Nebenwirkungen, die für ein Lifestyle-Medikament beachtlich sind und ärztliche Begleitung erfordern – wenngleich der Großteil der Patienten das Mittel ganz gut verträgt.

Üblicherweise dauert eine Therapie rund ein halbes Jahr – mit dem Ziel, dass das in dieser Zeit angewöhnte Essverhalten anschließend beibehalten wird. Verabreicht wird Ozempic in der Regel einmal wöchentlich, die Kosten betragen je nach Dosierung zwischen 100 und 200 Euro pro Monat. Wer kein Diabetiker ist, muss das Medikament selbst bezahlen. Bisherigen Erfahrungen zufolge ist eine Gewichtsreduktion von 15 bis 20 Prozent realistisch.

Entspannung der Lage erst nächstes Jahr

Vor diesem Hintergrund hat die Österreichische Diabetes-Gesellschaft reagiert und einen Verschreibungsstopp gefordert. Auch die Ärztekammer unterstreicht gegenüber der „Presse“ den Hinweis des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), wonach Ozempic zur Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes mellitus Typ 2 – als Zusatz zu Diät und körperlicher Aktivität – zugelassen ist. Jede andere Verwendung, auch zur Gewichtskontrolle, stelle einen Off-Label-Use dar (Anwendung ohne entsprechende Zulassung) und gefährde die Verfügbarkeit von Ozempic.

Genauso besorgt zeigt sich die Apothekerkammer. Es sei „problematisch“, wenn Diabetes-Patienten „nicht mehr zu jeder Zeit zuverlässig mit einem benötigten Medikament versorgt werden können, weil die vermutlich häufig unreflektierte Verwendung als Abnehmmittel zu einer Nachfrage führt, die das aktuelle Angebot übersteigt“. Da Ozempic ein rezeptpflichtiges Medikament ist, stelle sich daher die Frage, „wie Nichtdiabetiker, die Ozempic als Abnehmmittel verwenden, überhaupt zu einem ärztlichen Rezept gelangen“. Ein Standpunkt, der also im Wesentlichen jenem der ÖDG entspricht. Diese rechnet im Übrigen erst im Lauf des ersten Halbjahrs 2024 mit einer Entspannung der Lage. Die betroffenen Pharmaunternehmen hätten die Produktion schon hochgefahren.

Das bestätigt der „Presse“ auch der Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs (Pharmig). Allerdings gehe das „Hochskalieren der Produktion“ nur in einem bestimmten Ausmaß, und die Aus­lieferung der zusätzlichen Mengen erfolge „naturgemäß mit Verzögerung“. Hinsichtlich der ÖDG-Forderung nach einem Verschreibungsstopp sagt ein Sprecher: „Es liegt im Ermessen der Ärztinnen und Ärzte, wem, wann und wie oft sie Medikamente verschreiben. Die Produzenten stellen ihre Produkte lediglich den Märkten zur Verfügung und können nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wie diese – in diesem Fall rezeptpflichtigen – Produkte letztlich verschrieben werden.“