Auf eine Melange im alten Aufzug

Christian Tauß sammelt seit Jahren historische Wiener Aufzugskabinen. Am Samstag (21.10.) eröffnet er sein „Aufzugcafé“ am Wiedner Gürtel: Die Melange kann auch in der Aufzugskabine getrunken werden.

Unweit des Belvederes öffnet Christian Tauß am Samstag ein kleines Kaffeehaus, in dem er einen Teil seiner historischen Aufzugskabinen-Sammlung zeigt.

Das hübsche, mit zartrosa Samt bezogene Bankerl ist ein bisschen schmal. Der Tisch davor, auf dem man seine Melange abstellt, auch nicht gerade riesig. Also durchaus so, wie man es auch aus anderen Wiener Kaffeehäusern kennt.

Ziemlich ungewöhnlich ist der Ort, an dem man gerade Platz genommen hat, aber dennoch: Sitzt man hier doch in einer historischen Aufzugskabine aus dem Jahr 1906, der bis in die 1960er-Jahre in einem Wohnhaus beim Praterstern im Einsatz war und nun zum Kaffeetrinken und Tratschen genutzt werden soll: Im neuen Aufzugscafé unweit des Belvederes nämlich, das Christian Tauß am Samstag (21. Oktober) offiziell eröffnet.

Tauß, bis vor kurzem als Elektrotechniker tätig, rettet und sammelt seit mehr als zehn Jahren Aufzugskabinen aus alten Wiener Wohnhäusern aus der Zeit bis 1914, einen Teil seiner Sammlung hat er nun hier am Wiedner Gürtel für sein „Aufzugcafé“ aufgebaut.

Aufzüge und Kaffeetrinken? Was für viele nach einer ungewöhnlichen Kombination klingen mag, ist für Tauß schlüssig: Die Stiegenhäuser mit ihren Aufzügen seien ähnlich wie Cafés „halböffentliche“, aber auch „sehr persönliche Räume, in denen man mit anderen ins Gespräch kommt“.