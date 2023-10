17 Kirchen gehören dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich an

Österreichs Kirchen warnen in einer eindringlichen gemeinsamen Erklärung vor einer weiteren Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und vor zunehmenden antisemitischen Vorkommnissen in Österreich.

„Wir rufen alle Menschen in unserem Land zu gegenseitigem Respekt auf und alles zu unterlassen, was Spaltung, Hass und Gewalt fördert. Mit besonderer Sorge nehmen wir die zunehmenden antisemitischen Vorkommnisse in Österreich wahr, für die es in Österreich keinen Platz geben darf. Hier gilt es entschieden zu handeln. Behörden, Politik und Zivilgesellschaft und damit auch die Kirchen sind gleichermaßen gefordert.“

»Wir versichern den Jüdinnen und Juden unsere Solidarität.“« Ökumenischer Rat der Kirchen Österreichs

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) hat in einer Erklärung den Terror der Hamas verurteilt, zugleich den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza eingemahnt und dazu aufgerufen, dass es für Antisemitismus in Österreich keinen Platz geben darf. „Wir versichern den Jüdinnen und Juden und den jüdischen Gemeinden in Österreich unsere Solidarität in Sorge und Betroffenheit“, heißt es in der Erklärung des Zusammenschlusses aller christlichen Glaubensgemeinschafen.

Die Vollversammlung tagte am Donnerstag in Wien. Die Erklärung wurde am Freitag veröffentlicht. Der Ökumenische Rat warnt in der Erklärung einmal mehr eindringlich vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten und eine Ausweitung darüber hinaus. Die Vollversammlung verurteilt die terroristischen Angriffe der Hamas auf Zivilistinnen und Zivilisten in Israel, die Morde und die Verschleppung von Geiseln und fordert deren unverzügliche Freilassung. Man verurteile alle Gewaltakte gegen Zivilistinnen und Zivilisten und fordere den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza. Eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe müsse verhindert werden. Man sei zugleich solidarisch mit den bedrängten christlichen Geschwistern im Heiligen Land, in Israel, Palästina und der gesamten Region, die sich große Sorgen um ihre Zukunft machen.

Beten für den Frieden

Abschließend heißt es in der Erklärung: „Wir beten für den Frieden und dafür, dass der Kreislauf der Gewalt durchbrochen wird. Wir unterstützen alle Friedensinitiativen, die sich um ein Ende der Gewalt, um gegenseitige Verständigung und um einen gerechten Frieden im Heiligen Land bemühen.“ (d. n.)