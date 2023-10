Skandinavische Wohnträume verwirklichen

Eilersen wurde 1895 von Niels Eilersen gegründet, wobei sein erstes Produkt eine Pferdekutsche war.

Als das Automobil aufkam, begann er mit der Produktion von Bussen für die lokalen Gebiete auf Fünen und in anderen Teilen Dänemarks. Mit dem Bau von Bussen wurden auch Sitzmöbel benötigt, was Eilersen in die Möbelbranche brachte, wo das Unternehmen heute einer der führenden Hersteller von qualitativ hochwertigen Sofas, Sofatischen und anderen Produkten für den Wohnbereich ist und seine Produkte in die ganze Welt verkauft.

Scandinavian Design House ist stolz darauf, der Haupthändler für Eilersen für den österreichischen Markt zu sein.

Scandinavian Design House ist auch Aussteller auf der „Presse“-SCHAU, von 10.-12- November 2023 in der Marx Halle Wien.