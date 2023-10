Die Inflation reduzierte das Vermögen der Österreicher um Milliarden

Das Finanzvermögen der Österreicher ist im ersten Halbjahr real, also nach Abzug der Inflation, deutlich gesunken. Für die Vorsorge ist immer weniger Geld vorhanden.

Die hohe Inflation lässt die heimischen Haushalte ärmer werden. Jahrelang kletterte das Finanzvermögen der Österreicherinnen und Österreicher. Weder Verwerfungen in der Lieferkette, noch die Coronapandemie konnte diese Entwicklung stoppen. Aber im vergangenen Jahr 2022 sank das Vermögen zum ersten Mal seit der globalen Finanzkrise 2008: Das nominelle Finanzvermögen landete 2022 bei einem Betrag in Höhe von 822 Milliarden Euro, nach 844 Milliarden Euro im Jahr davor. Im ersten Halbjahr 2023 stieg es wieder leicht auf 838 Milliarden Euro. Bei realer Betrachtung – also unter Berücksichtigung der Inflation – ergab sich 2022 ein Minus von zehn Prozent. Im ersten Halbjahr 2023 erreichte der reale Wertverlust erneut sieben Prozent. Das besagen die am Freitag publizierten Daten der Österreichischen Nationalbank (OeNB).

Relevant für die Bildung des Finanzvermögens ist die Entwicklung der Einkommen. Und nominell ist das netto verfügbare Einkommen der österreichischen Haushalte (inkl. Transferleistungen) zwar auch im abgelaufenen Jahr 2022 weiter gestiegen: auf einen Betrag in Höhe von 250,3 Milliarden Euro. Der Anstieg ist aber trügerisch. Denn der Unterschied zu den realen Einkommen ist so hoch wie seit den 1970er-Jahren nicht mehr: Das nominelle Wachstum liegt bei 10,9 Prozent, während das reale nur 3,3 Prozent beträgt, so Zahlen der OeNB. Im internationalen Vergleich ragt Österreich mit drei Prozent Wachstum aber heraus: so liegt das reale Wachstum in Deutschland nur bei 0,3 Prozent und im Euroraum ist es mit einem Minus von 0,9 Prozent sogar negativ.