Wer läutet (nicht) an?

Anders als in Serien, in denen ständig irgendjemand überraschend vor der Haustür steht, läutet im echten Leben nur noch selten ein Besucher ohne Vorankündigung an.

Bekommen Sie oft spontan Besuch? Wir auch nicht (mehr). Anders als in Serien, in denen ständig irgendjemand überraschend vor der Haustür steht, läutet im echten Leben nur noch selten ein Besucher ohne Vorankündigung an. (Außer jene Dame, die neulich mit mir via Fernsprechanlage über die Frage, ob die Welt noch gerettet werden kann, plaudern wollte. Zugegeben, keine ganz irrelevante Frage, ich musste aber trotzdem ganz dringend zum Spar.)

Wahrscheinlich darf das Ende des Spontanbesuchs in Zeiten, in denen sich viele junge Leute Tage im Voraus ausmachen, wann sie miteinander telefonieren, nicht überraschen. (Wenn ich da an meine vielen spontanen Telefonate am Vierteltelefon denke!)

Irgendwie ist es ja auch höflich, wenn man nicht unangekündigt auf der Türmatte steht. Aber auch ein bisschen schade. Als unsere Lieblingsnachbarn mit ihren Kindern noch unter uns gewohnt haben, war mit Gästen ständig zu rechnen, auch vom Spielplatz kam gern überraschend jemand zum Spielen mit nach Hause. Weshalb man a.) stets ausreichend Jause für kleine Kinderhorden daheim haben und b.) permanent für eine gewisse Ordnung sorgen musste.

Vom Chaos durch Chaos ablenken

Für Letzteres, das Aufräumen, wenn Besuch naht, hat die „Zeit“ auf Instagram neulich ein paar Tipps gegeben: Wenn nicht viel Zeit ist, soll man Prioritäten setzen. Kommt etwa das Tinder-Date mit heim, sollte man vorrangig das Schlafzimmer aufräumen. Steht ein Besuch der Eltern an, eher die Küche (als ob Mütter nicht in alle Zimmer schauen würden). Sind große Flächen (der Boden!) freigeräumt, wirkt der ganze Raum ordentlicher. Wird bei uns schwierig, der Wohnzimmerboden ist mit den Schachtelhäusern der Katzen sowie ihrem Rascheltunnel – fragen Sie nicht! – belegt.

Alternativ kann man, wenn ich das richtig verstehe, schlicht vom Chaos durch anderes Chaos ablenken: Gigantische Zimmerpflanzen oder eine übertriebene St. Petersburger Hängung an den Wänden irritieren die Gäste angeblich so sehr, dass sie die Brösel am Boden nicht mehr wahrnehmen. Oder so. In diesem Sinne: Schauen Sie doch wieder einmal spontan bei jemandem vorbei!

E-Mail an: mirjam.marits@diepresse.com