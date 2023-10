„Forschende sind keine schrulligen Genies“

So soll es aussehen, das Science Experience Center am Ista in Klosterneuburg.

So soll es aussehen, das Science Experience Center am Ista in Klosterneuburg. Ista / STUDIO MAKS & Bollinger + Grohmann

Das Institute of Science and Technology Austria startet mit „Vista“ ein eigenes Programm für Wissenschaftsvermittlung. Außerdem bekommt es ein Science Experience Center. Spatenstich war am Freitag.

Die Vision reicht weiter. Man wolle nicht nur Interesse für Forschung wecken, sondern auch erklären, wie Wissenschaft funktioniert, sind sich Gaia Novarino und Christian Bertsch einig. Die eine als Vizepräsidentin für Wissenschaftsvermittlung am Klosterneuburger Institute of Science and Technology Austria (Ista), der andere ebendort als Chef der praktischen Wissenschaftsvermittlung, die neuerdings unter der Marke „Vista“ firmiert.

Damit werden ab sofort Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor Ort, in Schulen oder Jugendzentren gebündelt. Und darüber hinaus: Bei „Zoom a Scientist“ besuchen Forschende digital Klassenzimmer in ganz Österreich und sprechen über ihre Arbeit. Mit dem „Science Tuk Tuk“ fährt man in Parks und informiert die Menschen. Das passiert auch beim „Science Heurigen“. Die Wissenschaft zu den Menschen zu bringen, ist jeweils die Idee. Ab sechs Jahren sind Interessierte – je nach Angebot – dabei, nach oben gibt es keine Altersgrenze. In einem weiteren Schritt will man die Aktivitäten auch auf den Bereich der Elementarpädagogik ausweiten.

Das Vertrauen stärken

Aber was will man mit „Vista“ am Ista anders machen als an anderen Forschungseinrichtungen und Hochschulen, die ja ebenso kommunizieren, woran sie forschen – und was dabei herauskommt? „Es geht nicht um das Vermitteln von Faktenwissen, sondern darum, auch die Prozesse hinter der Forschung zu zeigen“, sagt Bertsch. Man will also das Wissenschaftsverständnis fördern. Eine Basis, auf der sich ein „informiertes Vertrauen in die Wissenschaft“ entwickeln soll: „Wir möchten, dass die Menschen verstehen, wie Forschungsergebnisse zustande kommen und warum man ihnen trauen kann.“

Das soll auch helfen, gängigen Stereotypen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entgegenzuwirken, ergänzt Novarino, die sich in ihrer eigenen Forschung mit genetischen Ursachen schwerwiegender Formen von Autismus und Epilepsie befasst. „Forschende sind keine schrulligen Genies, die den ganzen Tag allein im Labor stehen, sondern kreative Menschen, die mit Leidenschaft und in großen Teams an den großen Fragen unserer Zeit arbeiten“, sagt Bertsch. Dazu gehöre auch, klar zu vermitteln, dass Wissenschaft nicht die Meinung Einzelner sei, sondern ein Konsens von Expertinnen und Experten zu einem bestimmten Zeitpunkt – der sich durch neue Erkenntnisse auch ändern kann. Man will authentisch sein, wünscht sich keine naive Wissenschaftsverklärung. Dabei ist die Akquise neuer Talente nicht das zwingende Ziel: Nicht jede und jeder müsse in die Forschung gehen, aber alle müssten wissenschaftsbezogene Entscheidungen treffen, etwa wenn es um die Gesundheit oder die Umwelt gehe, heißt es.

Ein Haus für die Vermittlung

Mit dem Science Experience Center bekommen die Vermittlungsaktivitäten des Ista nun auch ein eigenes Haus. Der Spatenstich erfolgte gestern, Freitag, im Beisein des Wissenschaftsministers. Auf rund 1500 Quadratmetern soll es ab 2025 ein Auditorium, Ausstellungsflächen, Labors und eine Kaffeebar geben. Geplant ist – neben Workshops für Schulen, Vorträgen und Diskussionen – auch eine Forschungsgalerie, wo Kunst und Wissenschaft, Design und Technologie aufeinandertreffen. „Wir wollen auch über diese künstlerischen Zugänge Menschen für Wissenschaft begeistern“, sagt Novarino.