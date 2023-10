Katzen, Wolle, Pflanzen: Wiens ungewöhnliche Cafés

Lokale. Kaffee unter Palmen, mit Katzen, oder während das Fahrrad repariert wird.

Rückblickend stellt sich durchaus die Frage, wieso in Wien so lang niemand auf die Idee gekommen ist, das Kaffeehauskonzept mit einer zweiten Geschäftsidee zu fusionieren.

Mittlerweile aber finden sich derartige Fusionen vielfach in der Stadt, wie das am Samstag (21. Oktober) eröffnete Aufzugmuseum. Einer der jüngeren Neuzugänge ist das Barista Cats in Neubau: Hier leben mehrere Katzen aus dem Tierschutzhaus, die man streicheln und beobachten kann.

Ebenfalls im Siebenten liegt das vielleicht grünste Café: das Calienna, in dem man inmitten Hunderter Pflanzen (die man alle kaufen kann) seinen Kaffee trinkt.

Die Kombination aus Café und Fahrradshop gibt es gleich an mehreren Ecken der Stadt: Da wäre etwa das Velobis im früheren Gloriette-Kino im 14. Bezirk (hier wird auch gekocht), auch das United in Cycling in der Seestadt Aspern findet neben Radwerkstatt und -shop noch Platz für ein Café, ebenso das Veletage in der Praterstraße. (Und nein, das waren nicht alle.)

Wiens Strick-Community trifft sich auf einen Kaffee im Laniato auf der Landstraßer Hauptstraße, das Fachgeschäft für Handarbeitszubehör und Wollcafé in einem ist.

Eine Fusion aus Café, Friseur (!), Änderungsschneiderei und Upcycling-Werkstatt findet man im Baharat in der Gumpendorfer Straße. Hier arbeiten subsidiär Schutzberechtigte, die auf den österreichischen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Nur ein paar Minuten weiter findet sich das phil, Lokal und Buchhandlung in einem.

Eine der ersten Fusionsbetriebe gibt es übrigens nicht mehr: das möbel in der Burggasse war jahrelang eine Mischung aus, nun, Möbelgeschäft und Kaffeehaus. Mittlerweile ist der Möbel-Teil unter neuen Betreibern in die Gumpendorfer Straße übersiedelt, der Standort in der Burggasse ist nun schlicht das café. (mpm)