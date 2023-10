Die neue Weltordnung entscheidet sich in Nahost und in der Ukraine

Russland, China und der Iran wollen den Westen mit aller Macht zurückdrängen. Dafür ist der Achse der Autokraten jede Krise und jedes Mittel recht.

In seiner Rede an die Nation kam US-Präsident Joe Biden im ersten Satz zum Punkt. „Wir stehen an einem Wendepunkt der Geschichte“, sagte er. In der Ukraine und im Nahen Osten entscheidet sich die neue Weltordnung. Russland, China und der Iran sind fest entschlossen, die westlichen Demokratien zurückzudrängen. Aus dem Chaos, das diese Allianz der Autokratien schürt, will sie ein neues System nach ihren Vorstellungen schmieden.

Biden eilte mit seinen 80 Jahren diese Woche aus drei Gründen mitten im Krieg nach Tel Aviv. Erstens wollte er nach dem Massaker, das die palästinensische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober unter 1400 Israelis – großteils Zivilisten – angerichtet hat, Solidarität mit Israel ausdrücken. Zweitens setzte sich Biden dafür ein, dass dringend benötigte Hilfslieferungen die Bevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen über den ägyptischen Grenzübergang erreichen. Und drittens war es das wichtigste strategische Ziel seines Blitzbesuchs, einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Doch nach dem Raketeneinschlag in einem Spital in Gaza sagten Jordaniens König, Abdullah II., Ägyptens Präsident, al-Sisi, und PLO-Chef Abbas ihr Treffen mit Biden kurzerhand ab. Ein Affront, der deutlich macht, wie ohnmächtig die USA bereits sind.

Mehr lesen Grenze geöffnet: Erste Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Biden warnte die Israelis davor, sich ähnlich wie die Amerikaner nach den verheerenden Anschlägen vom 11. September 2001 zu unüberlegten kontraproduktiven Vergeltungsaktionen hinreißen zu lassen. Die Falle ist aufgestellt: Israel kann das Blutbad der Hamas nicht unbeantwortet lassen. Seit fast zwei Wochen schon bombardieren Israels Streitkräfte die Infrastruktur der Terrororganisation im Gazastreifen. Und da sich die Hamas zwischen Wohnhäusern verschanzt, kommen dabei auch Hunderte unschuldige Zivilsten ums Leben.