Novak erreicht in Hamburg drittes Challenger-Finale 2023

Dennis Novak ist weiter auf Kurs zu seinem zweiten Challenger-Titel des Jahres. Im Halbfinale von Hamburg bezwang er am Samstag Tristan Lamasine (FRA) in drei Sätzen.

Der topgesetzte Novak besiegte den Franzosen Tristan Lamasine, ebenfalls ein Qualifikant, mit 4:6,6:3,6:4. Im Finale trifft er auf Ilja Martschenko (UKR) oder Billy Harris (GBR). Der 30-jährige Niederösterreicher, der in seinem starken Herbst auch im Finale von Bad Waltersdorf gestanden war, hatte mit Lamasine etwas mehr Mühe als erwartet, so lag er gegen die Nummer 331 im ATP-Ranking in Satz drei schon 3:4 zurück und musste danach insgesamt drei Breakbälle abwehren. Danach nahm er dem Außenseiter aber den Aufschlag zu Null ab und servierte in der Folge aus.

In Nonthaburi in Thailand hat Novak dieses Jahr schon ein Challengerturnier gewonnen, zuletzt in der Steiermark hatte er den zweiten Saison-Titel auf diesem Level verpasst. Der Bresnik-Schützling, der vor dem Davis Cup im September schon bis auf Platz 253 abgesackt war, verbessert sich damit weiter stetig. Holt er in der Hansestadt den Titel, steht er knapp vor der Rückkehr in die Top 150. Novak spielt mit seinem australischen Partner Akira Santillan übrigens am (heutigen) Samstag auch das Doppel-Finale.