Nächster Femizid: 33-Jährige in Niederösterreich erschossen

Die Polizei hat den Tatort in Strasshof an der Nordbahn großräumig abgesperrt. APA / APA / Florian Wieser

Der mutmaßliche Täter, ihr Ex-Partner, hat sich selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen. Die Tat ereignete sich im Bezirk Gänserndorf. Es ist der zweite Femizide am heutigen Samstag.

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Bei der Frau handelte es sich um eine 33-jährige, österreichische Staatsbürgerin, der Täter war ihr Ex-Partner. Der 35-Jährige ist schwedischer Staatsbürger und der frühere Lebensgefährte des Opfers. Er war an einer anderen Wohnadresse als die Frau gemeldet.

Die Frau wurde vor einem Haus mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen und starb wenig später an Ort und Stelle, wie die Sprecherin erklärte. Der Verdächtige dürfte die Tat gestanden haben und konnte von Beamten der Polizeiinspektion Deutsch Wagram widerstandslos festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die weiteren Ermittlungen. Zum Tatmotiv lagen noch keine Informationen vor.

Bereits 21 Femizide

Der Tatort lag direkt an der Hauptstraße in Strasshof, kurz nach der Ortseinfahrt bei Einfamilienhäusern. Die Polizei hatte die Gegend danach großräumig abgesperrt. Die Ermittler machten sich im Laufe des Nachmittags noch ein Bild von der Situation. Die Tatortarbeit und die Einvernahmen des Täters und der Zeugen lief am frühen Abend noch.

Es ist der 21. Femizid in diesem Jahr in Österreich. Es ist bereits der zweite am heutigen Samstag. In der Früh ist eine 47-Jährige ist in Wolfsberg im Schwarzautal offenbar von ihrem Ex-Mann (52) erschossen worden. (APA)