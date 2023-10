Ivan Larcher: Der Käseguru

Ivan Larcher beim Kochcampus in Ossiach. Seine Mission: bester Käse.

Ivan Larcher beim Kochcampus in Ossiach. Seine Mission: bester Käse. Anna Stöcher

Der Franzose Ivan Larcher hilft Käsemachern in der ganzen Welt dabei, besseren Käse zu machen – auch in Kärnten. Von Terroir, toter Milch und Österreichs Potenzial.

Manche nennen ihn ja den Käseflüsterer: Ivan Larcher, ein kleiner, gedrungener Mann mit einem unüberhörbaren französischen Akzent, ist eine Art Star in der Käseszene.

„Ohne Übertreibung: Er ist international gefragter als jeder andere Käseexperte der Welt“, liest man etwa von Mateo Kehler von der US-amerikanischen Jasper Hill Farm, der bei einem Dinner im Weißen Haus für Frankreichs damaligen Präsidenten, Francois Hollande, seinen Blauschimmelkäse beisteuerte: Auch kein Niemand also.

„Habe einen entsetzlichen CO2-Fußabdruck“

Seit 20 Jahren ist Larcher in der ganzen Welt unterwegs, um Käsemachern dabei zu helfen, besseren Käse zu produzieren, von Brasilien bis Schweden: „Ich habe einen entsetzlichen CO 2 -Fußabdruck.“

Regelmäßig pendelt der Franzose zwischen seiner Käseschule in Australien und seiner ursprünglichen Heimat hin und her, gerade war er in der Schweiz, Slowenien steht ebenfalls auf dem Plan, und demnächst wird er im Libanon einen Workshop halten.