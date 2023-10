Palästinenserpräsident: »Wir werden nicht gehen«

Bei der Gaza-Konferenz in Kairo sprach Mahmud Abbas Durchhalteparolen aus. Staatenvertreter fordern Feuerpause.

Bei dem von Ägypten einberufenen Nahost-Gipfel in Kairo haben arabische Länder Israels Bombardierung des Gazastreifens als Reaktion auf die Terrorattacke der Hamas vom 7. Oktober verurteilt. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas erklärte, die Palästinenser ließen sich nicht aus ihrem Land vertreiben. Jordaniens König Abdullah II. geißelte ein „weltweites Schweigen zu den israelischen Angriffen“ und forderte eine „balanciertere Sicht“ auf den uralten Konflikt.

Zu der Konferenz waren Regierungschefs, Außenminister und Diplomaten vieler arabischer Staaten, Europas und der USA angereist. Israel, das mit Ägypten seit Jahrzehnten Frieden hat und sich in den vergangenen Jahren auch mit anderen arabischen Ländern aussöhnte, erschien nicht. Was genau mit dem Gipfel bezweckt werden soll, war vorerst unklar, doch ging es grundsätzlich um eine persönliche Vernetzung wichtiger Politiker und eine Erörterung der Möglichkeiten.

„Wir werden nicht gehen, wir werden nicht gehen“, sagte Abbas vor den Vertretern. „Wir werden aufrecht auf unserem Land stehen bis zum Ende.“ Sein Volk müsse einen Krieg durchstehen, und der „Strudel der Gewalt erneuert sich ständig, weil es an Rechten für die Palästinenser mangelt und sie vernachlässigt werden“.

Erste Geiseln frei

UN-Generalsekretär António Guterres forderte eine humanitäre Feuerpause. Er will ungehinderte humanitäre Hilfe für Zivilisten im Gazastreifen, die sofortige Freilassung aller aus Israel entführten Geiseln und Bemühungen, die Gewalt einzudämmen, um eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern. Spaniens Premier Pedro Sánchez forderte einen Waffenstillstand; Spanien hat den EU-Ratsvorsitz inne.

Ägyptens Präsident Abdel Fatah al-Sisi sagte bei dem Nahost-Gipfel, „die Menschen der Welt schauen heute genau auf uns“. 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen würden „belagert, kollektiv bestraft und gewaltsam vertrieben. Dort, in Gaza, kamen derweil am Samstag erste Hilfsgüter via Ägypten an. Erstmals wurden auch zwei Geiseln freigelassen. (ag./red.)