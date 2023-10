Live ab 9:30 Uhr: Kurz‘ Ex-Kabinettschef steht vor dem Richter

Live

(c) APA / Georg Hochmuth

Kurz-Vertrauter und Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli (c) APA / Georg Hochmuth

Nach Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird heute sein langjähriger Vertrauter Bernhard Bonelli von Richter Michael Radasztics einvernommen. Der Vorwurf: falsche Beweisaussage. Der Strafrahmen: bis zu drei Jahre Haft. Beide Angeklagte plädieren auf nicht schuldig. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht.

Sie haben ihre Rolle heruntergespielt, die politische Konkurrenz wie auch die Öffentlichkeit getäuscht. So lauten die Vorwürfe, die die Oberstaatsanwälte Gregor Adamovic und Roland Koch gegen den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinen einstigen Kabinettschef sowie langjährigen Vertrauten Bernhard Bonelli erheben. Juristisch gesprochen geht es um den Vorwurf der falschen Beweisaussage nach § 288 StGB; der Strafrahmen beträgt bis zu drei Jahre Haft. Beide Angeklagte plädieren auf „nicht schuldig“. Mit einem Unterschied: Während Kurz bereits in der Vorwoche auf Fragen von Richter Michael Radasztics antwortete - und auf jene der Vertreter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) schwieg -, wird Bonelli erst heute, Montag, im Großen Schwurgerichtssaal des Landesgerichts für Strafsachen Wien einvernommen.

Außerdem auf der Tagesordnung steht die Frage, welche Zeugen vor Gericht gehört werden sollen: Sowohl Adamovic und Koch als auch die Verteidiger der Angeklagten - Kurz wird von Otto Dietrich vertreten, Bonelli vertraut auf Werner Suppan - sind dazu aufgerufen, heute entsprechende Anträge vorzulegen. In der Folge sollen dann weitere Verhandlungstage angesetzt werden. Fest steht bisher nur, dass Thomas Schmid, seines Zeichens ehemaliger Generalsekretär im Finanzministerium und Alleinvorstand der Staatsholding Öbag, geladen werden soll. Er hat bekanntlich vor der WKStA ein Geständnis abgelegt, in dem er seinen früheren Vertrauten Kurz schwer belastet; nun strebt Schmid den Kronzeugenstatus und damit Straffreiheit an.

Worum geht es konkret und was ist bisher geschehen? Ursprünglich war neben Kurz und Bonelli auch Bettina Glatz-Kremsner angeklagt gewesen. Der einstigen Vize-Bundesparteichefin der ÖVP und ehemaligen Generaldirektorin der Casinos Austria wurde vorgeworfen, in einem Ermittlungsverfahren wie auch vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Jahr 2020 falsch ausgesagt zu haben. Vor Gericht zeigte sie sich allerdings einsichtig und nahm eine Diversion in der Höhe von 104.060 Euro an. Damit bleiben nur noch Kurz und Bonelli.

Letzterem wird zur Last gelegt, im Zusammenhang mit der Öbag falsch ausgesagt zu haben. So soll er vor den Abgeordneten gesagt haben, lediglich darüber informiert worden zu sein, welche Personalentscheidung 2019 bei der Staatsholding getroffen wurden, obwohl er „tatsächlich in den Prozess spätestens ab September 2018 eingebunden war“, schreiben die Ankläger. Außerdem habe er Kurz eine mögliche Kandidatin vorgeschlagen und alle späteren Aufsichtsräte mit ihm abgestimmt, heißt es im 108 Seiten umfassenden Strafantrag. Falsch ausgesagt habe Bonelli außerdem, als er angab, sich nicht genau erinnern zu können, ob es zwischen den Regierungsparteien Vereinbarungen über die Bestellung eines Alleinvorstandes gegeben habe. Und er sagte, nicht zu wissen, wer die Kabinettsmitglieder im Finanzministerium ausgesucht

Bei Kurz klingen die Vorwürfe ähnlich: Im Ibiza-U-Ausschuss sagte er auf die Frage, ob er in die Entscheidung eingebunden war, dass Schmid Ende März 2019 den Posten als Alleinvorstand bekam: „Eingebunden im Sinne von informiert, ja.“ Mehr aber nicht. Die WKStA geht allerdings davon aus, dass Kurz im Sommer 2017 an Schmid herangetreten ist, um ihn einerseits mit der Ausgestaltung der neuen Öbag zu beauftragen und ihm andererseits mitzuteilen, dass er ihn dort in der Leitung sehe. Zudem wirft sie Kurz vor, unmittelbaren Einfluss auf die Zusammensetzung des neuen Aufsichtsrates der Öbag genommen zu haben. Und sie geht davon aus, dass er über ein Personalpaket für (teil-)staatliche Unternehmen, ausgehandelt zwischen dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP), informiert war.

Fest steht: Um 9:30 Uhr beginnt die Verhandlung - freilich bei aufrechter Unschuldsvermutung.

