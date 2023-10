Lars von Trier: „Bin ein Fan von Problemen“

Genau. Er hat mir, wie kaum jemand sonst, bei meinem Alkoholproblem geholfen. Wir wurden echte Freunde, und er sprach immer wieder davon, dass er gern mal mit mir arbeiten würde. Also schrieb ich nun die Hauptrolle in „Geister – Exodus“ dezidiert für ihn. Schon in den früheren Folgen stand ja ein schwedischer Arzt im Zentrum, gespielt von Ernst-Hugo Järegård, der heute nicht mehr lebt. In einer der Folgen damals erfuhr man, dass er irgendwo in Schweden zehn Kinder hat. Mir gefiel der Gedanke, dass nun Mikael eines dieser Kinder spielt.