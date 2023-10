Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer: „Das kritische Denken geht mir ab“

Anna Kiesenhofer: Ich bereue es überhaupt nicht, weil man gerade in den Momenten, in denen man völlig außerhalb seiner Komfortzone ist, am meisten lernt. Und ich habe viel gelernt. Ich bin dieses Jahr viel mehr Rennen gefahren als sonst, was teilweise hart für mich war. Das ganze Umfeld ist so anders, ich war den Stress nicht gewohnt. Jedes Rennen war eine irrsinnige Herausforderung, weniger das Training als alles andere, das rundherum passiert, auch mit der Angst vor Stürzen.