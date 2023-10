Jubel für den Romantiker des deutschen Hip-Hop

Bausa, der Romantiker des deutschen Hip-Hop, begeisterte die Kids im prallvollen Gasometer. Nicht zuletzt mit einem Cover von Bibizas »Opernring« und seinem größten Knaller: »Was du Liebe nennst«.

Beim letzten Mal kam er noch mit Bühnenbild. Er baute sich vor einem Prospekt, das nächtliche Asphaltcanyons mit nicht zu wenig Wolkenkratzern zeigte, auf. Dieses Mal blieb es bei der gesprochenen, gerappten Dekoration. Aber wenigstens hat Bausa in seiner höflichen Art nicht ein Begrüßungsritual vergessen: „Willkommen im Schnee“ führte in die bekannten Doppeldeutigkeiten, mit denen der deutsche Hip-Hop so gern neckt.

Die zehn im drogenverherrlichenden Songszenario zum Tisch bestellten Flaschen sind Standard, aber dass das Kokain dann nur auf dem iPhone 10 serviert wird, das stimmt bedenklich. Immerhin halten wir bei iPhone 15. Mit freundlicher Stimme lobt Bausa in der Folge sein „unfickbares Immunsystem und seine guten Gene“, die dafür verantwortlich sind, dass Bausa auch nach sechs Tagen ohne Schlaf geradestehen kann.

Die Frage, wo hier die Realität endet und die Fiktion beginnt, ist selbstverständlich schwer zu ziehen, denn das Genre lebt ja von Angeberei und Übertreibung. Je harmloser der Protagonist, umso krasser sind die salopp gerappten Stories über die womöglich nur in Gedanken stattfindenden Exzesse. „Backstage auf der Party, aber ohne Blitzlicht. Ich bitte dich, dass das alles unter uns bleibt.“ Sowas regte die Fantasie der Youngsters an. Dicht an dicht standen sie, sangen und rappten aus vollen Herzen mit.

Denn Bausa ist ein Guter. Er ist der Romantiker des deutschen Hip-Hop, der im „Baui Coupé“ durch die Nächte braust und einsame Herzen einsammelt. Bei harfenklangumrahmten „100 kmh“ zeigte er sich butterweich. Wie auch im neuen Ohrwurm „So wie du“. Aber weil er doch auch ein „Casanova“ ist, müssen die Begegnungen flüchtig sein. Bausas Erotik-Radar ist unfehlbar. „30 Prozent Face, 70 Prozent Arsch. Ich seh dich zum ersten Mal, doch ich erkenn dein Potenzial.“ Eine Nummer wie „Casanova“ klang fast wie Schlager. Nur das wüste Szenario, in dem sich die Romantik entfaltet, ist Hip-Hop. Unhappy End garantiert. „Du weißt, ich bin in meinem Modus und das heißt für dich, heut’ Nacht sind wir zusammen, doch ich bleibe nicht.“

Großer Jubel brandete dann bei „Keine Liebe“ auf, Bausas Duett mit Rin, der ebenso wenig in der Halle war wie Bibiza, der goscherte Wiener Rapper, den Bausa derart mag, dass er dessen „Opernring“ live zelebrierte. Stark gefeiert wurde auch „Madonna“, ein Duett, das Bausa mit dem von ihm entdeckten Apache 207 aufgenommen hat. Es brauchte Bausas Knaller „Was du Liebe nennst“, um diesen Jubel noch zu übertönen.