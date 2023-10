Literarisch gfernst: Marianum statt Theresianum

Tonio Schachinger ersetzt das reale Theresianum in seinem preisgekrönten Roman mit dem ebenso realen Schulnamen Marianum. Boshaftigkeit? Oder Unwissen. Beides in seinen Augen wohl sehr Wienerisch.

An österreichischen Autoren scheint bei der Frankfurter Buchmesse heuer kein Weg vorbeizuführen – verdient, natürlich. Sonntagvormittag hielt Daniel Kehlmann die Laudatio auf Salman Rushdie. Den deutschen Buchpreis „sahnte“ Tonio Schachinger ab. Die neuen Romane von Kehlmann und Schachinger haben gemein, dass sie sich am Unschärfegrad zwischen Biografischem und Fiktion bewegen, an sich ja ein hübscher Balanceakt. Im Fall Schachingers birgt er allerdings eine Boshaftigkeit, bei der man sich fragt, wie beabsichtigt sie ist. Oder ob sie schlicht von Unwissen zeugt. Die Frage bleibt, was schlimmer ist.

Die Schule, die in „Echtzeitalter“ als psychoterroristische Anstalt ausgemalt wird, ist zwar klar als Theresianum zu erkennen, das der Autor selbst besucht hat. Im Buch nennt er sie aber „Marianum“. Wie eine andere, real existierende Privatschule in Wien 18 heißt. Die werden sich wenig freuen jetzt. Anscheinend ist Schachinger wienerischer, als er gedacht hat, nimmt man ihn beim eigenen Wort: „Das Besondere an Wien sind die Wahnsinnigen mit bürgerlicher Fassade, die weitgehend funktionieren, aber nie von hier wegziehen könnten, weil ihr menschenfeindliches Verhalten in keiner anderen Stadt so wenige Konsequenzen hätte.“