Österreichs Tennis feiert einen neuen Sieger: Joel Schwärzler, betreut von Jürgen Melzer, gewinnt in Chengdu, China, die ITF-Junior-Finals, das Turnier der acht besten U18-Spieler.

Chengdu/Wien. Ein österreichisches Tennis-Juwel bestätigt, dass all die Versprechen bislang kein leeres Gerede waren. Joel Schwärzler, 2006 in Südafrika geboren und in Vorarlberg daheim, gewann als erster ÖTV-Spieler den Titel bei den ITF-Junior-Finals. In China trafen sich die besten acht U18-Spieler der Welt und der 17-Jährige besiegte im Endspiel den Mexikaner Rodrigo Pacheco mit 6:3, 7:6. Damit ist der Österreicher die neue Nummer 3 der Juniorenweltrangliste.

Es ist freilich nur ein weiterer Schritt, um eines Tages auch als Profi wie Dominic Thiem auf der ATP-Tour aufschlagen zu können. Der Schützling von Jürgen Melzer, er tritt auch als ÖTV-Sportdirektor auf, feiert aber seinen größten Erfolg. Obwohl der Mexikaner Linkshänder ist und Returns kniffliger ausfallen, meisterte der Spieler es TC Hard die Prüfung. Erst in der Vorwoche gewann Schwärzler den prestigeträchtigen „Osaka Mayor‘s Cup“, der in etwa mit Junioren-Grand Slams, Olympischen Jugendspielen und den ITF-Finals gleichzustellen ist.