Chronisches Gefühl der Unsicherheit für queere Menschen

Die LGBTQIA+-Community hat nach Jahrzehnten des Aktivismus ohne Zweifel rechtlich viel erreicht: Gleichgeschlechtliche Paare dürfen zum Beispiel heiraten und Kinder großziehen. Schiefe Blicke, Anfeindungen, tätliche Übergriffe und sogar Morddrohungen sind trotzdem immer noch – und nun wieder – an der Tagesordnung.

Wer sich in den 1990er-Jahren geoutet hat, wurde – wenn er oder sie nicht enterbt oder aus dem Elternhaus geworfen wurde – darauf hingewiesen, dass er als schwuler Mann oder sie als lesbische Frau, es schwer haben würde, ein glückliches Leben zu führen. Damals war an eine Ehe für alle noch nicht zu denken. Ein diskriminierendes Gesetz bedrohte homosexuelle Männer oder Burschen sogar noch mit mehrjährigen Haftstrafen, sah ein Mindestalter von 18 Jahren vor, während es bei Heteros oder lesbischen Mädchen bei vierzehn lag.

Wenn also einer 18 Jahre alt wurde und der andere noch siebzehn war, war die jugendliche Liebesbeziehung plötzlich illegal. Tausende schwule Männer wurden wegen dieses Paragrafen strafrechtlich verfolgt und verurteilt. Viele haben ihre Jobs und Existenz verloren. Erst 2002 wurde dieser § 209 ersatzlos gestrichen. Nicht aber etwa, weil es politischer Wille gewesen wäre, sondern weil der Verfassungsgerichtshof das Gesetz aufgehoben hat.

Weitere neunzehn Jahre sollte es dauern, bis sich mit Justizministerin Alma Zadić von den Grünen das erste Mitglied einer Bundesregierung bei den Opfern dieser Unrechtsgesetzgebung der Zweiten Republik entschuldigt hat. Erst weitere zwei Jahre später, genauer gesagt vergangene Woche, hat die türkis-grüne Bundesregierung – zur Überraschung aller – auch Entschädigungszahlungen in Aussicht gestellt.

Seit 2023: Regenbogenparade live im ORF

Ebenfalls in diesem Jahr im Juni hat sich auch der ORF zum ersten Mal dazu entschlossen, die Regenbogenparade, die seit 1996 jedes Jahr um den Wiener Ring zieht, live im Fernsehen zu übertragen. In der queeren Community wurde das als historisches Ereignis aufgefasst und entsprechend gefeiert. Es wurde zwar schon bisher über die Parade berichtet, aber nicht mit dieser Ausführlichkeit über alles, was LGBTIQIA+ ausmacht. Meine Kollegin Fanny Stapf und ich waren stolz, als Moderatorinnen und Moderator dabei sein zu dürfen. Freilich wussten wir von den enormen Sicherheitsvorkehrungen, im Jahr zuvor hatten Rechtsradikale es geschafft, während der Abschlusskundgebung auf der Hauptbühne vor dem Wiener Rathaus eine Störaktion durchzuführen, in Bratislava, nicht weit von Wien, wurden 2022 bei einem Anschlag auf ein queeres Lokal zwei junge Männer getötet und eine Frau schwer verletzt.

Wir hatten im Team noch darüber geredet, dass die Parade in Wien ein Ziel für Terroristen sein könnte, es gab sogar einen Plan für den Ernstfall. Was wir nicht wussten: Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt längst wirklich in Alarmbereitschaft, weil es tatsächlich Anschlagspläne gab. Junge Islamisten wurden festgenommen, was die Öffentlichkeit erst am Tag nach der Parade erfuhr. Für uns war die Regenbogenparade bunt, laut und fröhlich wie immer und die Liveübertragung ein voller Erfolg. In der Nachschau legte sich allerdings ein Schatten über das Event.

Ein „Safe Space“, der nicht mehr safe ist

Auch vergangenes Wochenende musste die Spezialeinheit Wega ausrücken, weil jemand damit gedroht hatte, Österreichs größte Gay Party „Circus“ in der Arena in Wien und ein Schwulenlokal im ersten Bezirk anzugreifen. Passiert ist auch dieses Mal nichts, aber der Schatten wird immer dunkler. Das „Circus“ findet nur dreimal im Jahr statt. Über tausend Gäste kommen jedes Mal aus allen Bundesländern angereist, um eine Nacht lang so sein zu können, wie sie sind, um gefahrlos flirten, tanzen und feiern zu können. Ein sicherer Ort, ein „Safe Space“, der sich nicht mehr „safe“ anfühlt.

Extremistische Gruppen würden die fortgeschrittene rechtliche Gleichstellung von queeren Menschen als Bedrohung ihrer eigenen traditionellen Werte betrachten, schreibt das Innenministerium auf Nachfrage. Gewalttätige Angriffe könnten nicht ausgeschlossen werden, queerfeindliche Tendenzen würden beobachtet, um möglichst präventiv dagegen vorgehen zu können. Im Fall der Regenbogenparade oder des „Circus“ ist das zuletzt zwar gelungen, zurück bleibt aber ein chronisches Gefühl der Unsicherheit für viele Tausend queere Menschen im Land.

Obwohl es also entgegen der düsteren Prophezeiung vieler besorgter Mütter heute sehr wohl möglich ist, als schwuler Mann glücklich zu sein, muss die LGBTQIA+-Community nach wie vor mit wehenden Regenbogenfahnen in der Mitte der Gesellschaft stehen, um nicht neuerlich an den Rand gedrängt zu werden.

Weil queere Menschen in der Geschichte immer verfolgt, totgeschwiegen und verleugnet wurden, können wir nur auf wenige leuchtende Vorbilder zurückgreifen. Dorothea Neff ist so ein Mensch, eine berühmte Schauspielerin, die während des NS-Terrors ihre jüdische Lebensgefährtin gerettet hat. Oder Franz Doms, der trotz Folter und Todesurteil nie andere verraten hat.

Auch heute brauchen queere Menschen noch enorm viel Geradlinigkeit, Mut und Courage zum Leben. Mehr denn je sind aber jetzt, da rechtlich fast alles selbst erkämpft wurde, auch die Politik und die Zivilgesellschaft gefordert, sich aktiv an die Seite der LGBTQIA+-Community zu stellen. Solang es für eine Minderheit – egal, welche – nicht möglich ist, in Sicherheit und ohne Angst zu leben, wird Österreich kein gänzlich freies Land sein.

