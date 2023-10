Thomas Preining und sein DTM-Coup: Balsam für Österreichs PS-Seele

Die rot-weiß-rote Motorsportgeschichte ist um ein Erfolgskapitel reicher. Wie der historische DTM-Triumph von Thomas Preining einzuordnen ist – und was er bewirken kann.

Sein Sieg im Rennen am Sonntag war ein Statement. Obwohl Thomas Preining schon Stunden zuvor als DTM-Gesamtsieger feststand, er die nötigen Punkte durch seine Pole-Position für das zweite Hockenheim-Rennen beisammen hatte, blieb er am Gas. „Ich bin happy“, jubelte der 25-jährige Linzer im Anschluss an das Qualifying über den ersten Titel eines Österreichers in der prestigeträchtigen Rennserie. „Auf die Art und Weise das Kapitel und die Saison zu beschließen, ist der Hammer“, fügte er nach seinem insgesamt dritten Saisonsieg an.

Die ehemalige Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft ist längst international. Heuer standen Fahrer aus 13 Nationen am Start – für 14 Teams bzw. sechs Hersteller (Porsche, Audi, BMW, Mercedes, Ferrari, Lamborghini). Sich hier durchzusetzen sei „extrem schwer“, meint Preining. In Europa sei nur die Formel 1 schwieriger. Doch auch wenn die Wertschätzung für die Serie innerhalb der Szene groß ist, muss sie hart um die Gunst der Zuschauer kämpfen. Schwache TV-Quoten sind keine Seltenheit. Als „ausbaufähig“ gilt weiterhin die Anzahl der Fans an den Strecken.

Größter PS-Titel seit Lauda