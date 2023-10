Politische Inszenierung hilft nicht gegen die Gefahr des Terrorismus

Muslimischer Antisemitismus ist ein ernsthaftes Problem – da sind sowohl der Sicherheitsapparat als auch die Communitys gefordert.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel weiß man, dass die Terrorgefahr auch in Österreich gestiegen ist. Innenminister Gerhard Karner hat das mehrmals erwähnt, er hat die Terrorwarnstufe evaluieren und schließlich hinaufsetzen lassen, das „Krisenkabinett“ der Bundesregierung wurde einberufen, der Schutz jüdischer Einrichtungen versprochen und Unterstützung des Bundesheers dafür organisiert.

Und dann stellt sich heraus: Die wichtigste jüdische Einrichtung, der Tempel in der Seitenstettengasse in Wien, in der Vergangenheit schon Ort blutiger Anschläge, ist gar nicht geschützt. In der Nacht auf Samstag konnten dort Passanten unbehelligt die israelische Fahne herunterreißen – man kann von Glück reden, dass es sich da „nur“ um einen Akt antisemitischer Provokation und nicht um einen Anschlag gehandelt hat.