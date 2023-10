Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

„Kampf gegen Hamas kann Monate dauern“: Es könne einen Monat oder zwei oder drei dauern, „aber am Ende wird es keine Hamas mehr geben“, sagt Israels Verteidigungsminister Yoav Galant. Zunächst werde „der Feind“ mit Luftschlägen konfrontiert. Palästinensische Medien melden Beschuss in der Gegend um mehrere Krankenhäuser im Gazastreifen. Joe Biden und Benjamin Netanjahu haben vereinbart, dass die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen fortgesetzt wird. Mehr dazu in unserem Israel-Ticker.

Was kommt danach? Wer soll, sofern Israel seine Kriegsziele erreicht, den Gazastreifen und seine über zwei Millionen Einwohner anstelle der Hamas regieren? Die Armee muss und kann darauf keine Antwort geben; dies fällt in den Zuständigkeitsbereich der Regierung. Doch auch die schweigt sich zu dem Thema aus. Manche vermuten gar, dass sie selbst noch keine Vision für die Zeit danach hat. Über die möglichen Szenarien nach dem Krieg. Mehr dazu.

Rechtsruck bei Wahl in Schweiz: Die Schweiz hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen deutlichen Rechtsruck erlebt. Die rechtskonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) dürfte laut Hochrechnung auf 29 Prozent kommen. Das wäre ein Plus von 3,4 Prozentpunkten und damit mehr als in Umfragen erwartet. Ein Debakel zeichnete sich für das grüne Lager ab. Mehr dazu.

Volkspartei in Südtirol stürzt ab: Gewählt wurde auch in Südtirol: Die regierende Südtiroler Volkspartei (SVP) hat bei eine beträchtliche Wahlschlappe hinnehmen müssen. Die Partei von Spitzenkandidat und Landeshauptmann Arno Kompatscher stürzte laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von 41,9 Prozent bei der Wahl 2018 um 7,4 Prozentpunkte auf nunmehr 34,5 Prozent ab - ein neuer Tiefstand. Mehr dazu.

Live ab 9:30 Uhr: Kurz‘ Ex-Kabinettschef steht vor dem Richter: Nach Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird heute sein langjähriger Vertrauter Bernhard Bonelli von Richter Michael Radasztics einvernommen. Der Vorwurf: falsche Beweisaussage. Der Strafrahmen: bis zu drei Jahre Haft. Beide Angeklagte plädieren auf nicht schuldig. „Die Presse“ berichtet live aus dem Gericht. Zum Ticker.

Ist der ATX wirklich so schlecht? Im Vergleich mit dem DAX muss sich der heimische Index nicht verstecken. Doch gab es Phasen, in denen man nicht hätte investieren sollen. Mehr dazu.

Literarisch gfernst: Marianum statt Theresianum: Tonio Schachinger bekam gerade den Deutschen Buchpreis. Er ersetzt das reale Theresianum in seinem preisgekrönten Roman mit dem ebenso realen Schulnamen Marianum. Boshaftigkeit? Oder Unwissen. Beides in seinen Augen wohl sehr Wienerisch. Die Morgenglosse.

Spielabbruch bei Olympiakos gegen Panathinaikos: In der griechischen Super League ist laut einem Medienbericht das Fußballspiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen am Sonntag nach einem Pyrotechnikvorfall abgebrochen worden. Der spanische Panathinaikos-Profi Juankar ist demnach beim Aufwärmen am Spielfeldrand in Minute 53 von einem Feuerwerkskörper getroffen und verletzt worden. Mehr dazu.