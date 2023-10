Regierungskandidat Sergio Massa liegt bei der Präsidentschaftswahl in Argentinien überraschend an erster Stelle. Er geht gegen den Ökonom Javier Milei in die Stichwahl, der in den Umfragen vorne gelegen hatte.

Es wird ein Duell der Populisten: Der peronistische Finanzminister Sergio Massa (36 Prozent) geht inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise als Favorit in die Stichwahl gegen den Ultraliberalen Javier Milei.

Am Ende war alles wie (fast) immer. Die Wahlen um die Präsidentschaft hat ein Peronist gewonnen. Und in der mit Abstand größten Provinz Buenos Aires hat auch ein Peronist gesiegt. Doch, was erscheint wie ein Routinemeldung aus Buenos Aires, ist, inmitten der dramatischen Situation, in der sich Argentinien befindet, eine politische Sensation. Denn Sergio Massa, der Kandidat der „Vaterlandsunion“ konnte mehr als 36,5 Prozent erobern, obwohl er direkt verantwortlich ist für den desaströsen Zustand der Staatsfinanzen. Dass der aktuelle Finanzminister trotz einer Inflation von fast 139 Prozent und einer Armutsquote von über 40 Prozent am Sonntag mit mehr als 36 Prozentpunkten zum stärksten Kandidaten werden und damit als Favorit in die Stichwahl am 19. November einziehen kann, hatten nur ganz wenige Meinungsforscher vorausgesagt.

Die meisten Demoskopen hatte gar einen Sieg des ultraliberalen Newcomers Javier Milei und seiner neuen Gruppierung „Die Freiheit marschiert voran“ prophezeit. Dieser war bei den Vorwahlen im August als erster eingekommen und nachdem dessen Umfragewerte zwischenzeitlich auch noch gestiegen waren, schien zwischenzeitlich gar ein Durchmarsch in der ersten Runde möglich. Aber gestern erreichte Milei mit knapp 30 Prozentpunkten die gleichen Stimmanteile wie in den Vorwahlen.