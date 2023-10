Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme Zukunft

Die Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen.

Der Skiweltcup-Auftakt in Sölden war auf dem besten Weg, endgültig zum Mahnmal für den Klimawandel zu werden. Dann aber brach doch noch der Schneefall über Tirol herein und tauchte die Bergwelt rund um die aus Schneedepots ausgerollte Rennpiste in ein sanftes winterliches Weiß. Vor allem kühlte er die heiß gelaufene Debatte über den frühen Saisonstart im wärmsten Oktober der Messgeschichte etwas herunter. Doch die perfekten Bilder, die am Wochenende von Österreich in die Welt gingen, ändern nichts mehr daran: Die ersten Skirennen der Saison hoch über dem Ötztal, vor genau 30 Jahren als Werbeveranstaltung für den Wintersport lanciert, werden in dieser Form nicht mehr zu halten sein.

Vielmehr ist das Treiben auf den sterbenden Gletschern zum Sinnbild geworden für das Rückzugsgefecht des Skisports. Ressourcenverbrauch, das verheerende Bild in der Cononapandemie und Liftkarten jenseits der 70 Euro haben dem einstigen Volkssport zugesetzt. All das lässt sich längst in den Ergebnislisten der Weltcuprennen ablesen: Der Skination kommt der Skinachwuchs abhanden.