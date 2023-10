Hat die Industrie in Österreich noch Zukunft?

F. Peter Mitterbauer: Ich denke, die Transformation bietet eine Menge an Chancen für die oberösterreichische Industrie. Der Pioniergeist und der Ideenreichtum der Menschen in Oberösterreich, der Ingenieure und aller Mitarbeiter ist extrem hoch. Wir, in der oberösterreichischen Industrie, bilden in vielen Technologie-Bereichen die Speerspitze. Das gilt nicht nur für Österreich, sondern auch auf internationaler Ebene. Auf dieser Basis können wir aufbauen. Ein Beispiel in unserem Unternehmen ist seit mittlerweile zehn Jahren die Mission „Technologies for a Cleaner Planet“, Technologien für einen sauberen Planeten. Hier trachten wir danach, mit Technologien einen Mehrwert bieten zu können und CO2-Emissionen in den Anwendungen unserer Kunden zu reduzieren. Wir analysieren, vor welchen technologischen Herausforderungen unsere Kunden stehen und mit welchen technischen Lösungen wir ihnen einen Mehrwert bieten können. Ob das die Verbesserung eines Verbrennungskraftmotors außerhalb der Autoindustrie ist, ein Getriebe für Windturbinen oder die Kühlung für Batterien. Es ist ein breiter Strauß an Lösungen, den wir anbieten.