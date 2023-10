Wohnungsmarkt in Graz: Rückkehr zur Normalität

Käufer können jetzt wieder aus einem größeren Angebot wählen. Die Preise sind leicht gesunken, ein größerer Preiseinbruch ist Experten zufolge allerdings nicht zu erwarten.

Wer in Graz eine Wohnung oder ein Haus sucht, hat derzeit gut lachen – vorausgesetzt, die Finanzierung ist gesichert: Mehr als 2400 Wohnungen stehen in der steirischen Landeshauptstadt zum Kauf. „Mit Jahresbeginn 2022 waren es hingegen nur knapp 1200“, sagt Andreas Glettler, Geschäftsführer der Raiffeisen Immobilien Steiermark. Dieser Anstieg sei unter anderem darauf zurückzuführen, dass nun vermehrt leerstehende Immobilien auf den Markt kommen. „Manche Eigentümer wollen oder können sich die deutlich gestiegenen Betriebskosten nicht mehr leisten“, so Glettler. Andere wiederum hätten sich aus Sorge um die künftige Entwicklung der Preise nun für den Verkauf entschieden.

Einbußen im Bestand

Während das Angebot an neuen und gebrauchten Eigentumswohnungen gestiegen ist, sind die Preise gesunken. „Eine Eigentumswohnung kostet durchschnittlich 3177 Euro pro Quadratmeter“, weiß Margot Clement von Remax For All. Bei sanierungsbedürftigen Immobilien liege der Quadratmeterpreis bei rund 2000 Euro, für Neubauwohnungen müsse man „realistischerweise mit Quadratmeterpreisen jenseits der 5000 Euro“ rechnen, sagt Clement. Damit seien die Preise gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken, speziell Immobilien mit hohen Betriebskosten, veralteten Heizsystemen oder dem erwähnten Sanierungsbedarf müssen den Experten zufolge Einbußen verzeichnen.

Nachfrage sinkt leicht

„Wir reden von zehn bis 15 Prozent“, weiß Glettler. Und Clement ergänzt: „Wir sind ungefähr auf dem Preisniveau des Jahres 2020.“ Beide sind deshalb auch nicht alarmiert: „Wir kehren nach zwei, drei überhitzten Jahren wieder zur Normalität zurück“, heißt es unisono. Ein massiver Preiseinbruch ist nicht zu erwarten: „Es hat bei uns keine Blase gegeben, Wohnungen waren nie Spekulationsobjekte.“

Ähnlich bewerten die beiden die gestiegenen Zinsen: „Einen Zinssatz von 4,5 Prozent hatten wir in den Jahren 2009/2010 auch. Und in den 1980er-Jahren lag er bei zehn Prozent“, erinnert sich Clement. Auch Glettler weist darauf hin, dass die Zinsen in der Vergangenheit ähnlich hoch waren: „Man sollte daher die Kirche im Dorf lassen“, rät der Immobilienexperte.

Die gestiegenen Finanzierungszinsen sowie die strengen Kreditvergaberichtlinien, die Glettler zufolge zum „komplett falschen Zeitpunkt beschlossen und komplett überzogen“ sind, die allgemeine Teuerung, aber auch der Ukraine-Krieg haben allerdings dazu geführt, dass im ersten Halbjahr weniger Eigentumsobjekte verkauft wurden. „Wir reden von einem Minus von 26,1 Prozent“, sagt Clement. Die Nachfrage sei zwar da, wenn auch ein wenig gesunken. „Aber die Käufer lassen sich bei ihrer Kaufentscheidung deutlich mehr Zeit“, weiß die Maklerin. Schwierig sei es aktuell besonders bei Neubauprojekten: „Gebrauchte Immobilien sind preiselastischer, Bauträger haben bei neuen Projekten kaum Spielraum“, erläutert Clement. Deshalb sind, so Glettler, bereits einige Neubauvorhaben aus Angst vor fehlenden Käufern zurückgestellt worden. Angesichts des anhaltenden Zuzugs in die steirische Landeshauptstadt könnte das in einigen Jahren allerdings dazu führen, dass Wohnraum knapp wird und die Preise wieder steigen.

Diese Entwicklung könnten noch andere Faktoren befeuern, etwa die restriktive Vorgehensweise der Grazer Stadtregierung bei der Vergabe von Baubewilligungen. Bis zu fünf Jahre könne es dauern, bis diese erteilt werde, weiß Gerald Gollenz, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich sowie Immobilienunternehmer in Graz. „Das ist wirklich ein Problem“, sagt Gollenz. Die neue Bebauungsdichteverordnung des Landes trägt ebenfalls dazu bei: „Terrassen und offene Laubengänge müssen nun in die Bruttogeschoßfläche eingerechnet werden. Dadurch können Bauträger weniger Nettonutzfläche errichten, der Quadratmeterpreis steigt“, erklärt Glettler. Unbeeindruckt zeigt sich hingegen der Mietmarkt: „Die Nachfrage ist gestiegen, da viele, die eigentlich eine Immobilie kaufen wollten, nun lieber doch nur mieten“, sagen Clement und Glettler.