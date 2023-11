Psychische Probleme durch Hitzewellen und Klimakrise

Vielen Menschen setzen Hitzewellen (wie in diesem Sommer) und die Klimakrise psychisch zu – Depressionen und Klimaangst steigen. Auch bestimmte Medikamente müssen bei Hitze angepasst werden.

Es war der heißeste Sommer der Messgeschichte – weltweit. In Österreich war es der siebentwärmste Sommer, verschärft allerdings von lang andauernden Hitzewellen und Extremwetter-Ereignissen. Und das hat Auswirkungen auf einen Bereich, der im Zusammenhang mit Hitze bisher unterbelichtet ist: die menschliche Psyche.

„Während Hitzewellen nehmen die Krankenhausaufnahmen von Menschen wegen psychiatrischer Erkrankungen zu“, lässt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien aufhorchen. Das betreffe vor allem (aber nicht nur) Menschen, die bereits psychisch erkrankt sind: „Die Symptomschwere nimmt zu, wenn es heiß ist“, erklärt Hutter. Und gleichzeitig steige die Hospitalisierung von Personen mit einer psychischen Erkrankung. Als ein Beispiel nennt der Umweltmediziner Menschen, die unter Schizophrenie oder einer bipolaren Störung leiden.

Angststörung und Depressionen

Im Gespräch mit der „Presse“ lässt Hutter noch mit einer weiteren Aussage aufhorchen: „Die langen Hitzewellen treffen viel größere Teile der Bevölkerung als nur jene, die unter einer psychischen Erkrankung leiden. Hitzewellen lösen auch psychische Probleme in jenen Teilen der Bevölkerung aus, die bereits geschwächt sind.“ Das betreffe vor allem ältere Menschen: „Hier nehmen dann Angststörungen und depressive Symptome zu.“ Die Ursache, weshalb Hitze psychische Probleme auslösen kann? Es gehe um das Gefühl, dass der belastende Zustand nicht verbessert werden kann – dass man der Hitze nicht entkommen könne, so Hutter: „In Situationen der Hilflosigkeit wird das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet. Passiert dies über einen längeren Zeitraum, so hat das eine Reihe an nachteiligen Auswirkungen auf die körperliche, aber auch auf die psychische Gesundheit.“