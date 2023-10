Mutter-Schutz

Mich quält der Gedanke an das eine Kind, das gewaltsam entführt wurde. Ich kenne dieses Kind nicht. Aber es hätte auch meines sein können.

Der Ausnahmezustand hält an. Seit Tagen schon. Mir war nicht klar, dass man sich über einen so langen Zeitraum hinweg derart ohnmächtig und gleichzeitig so emotional aufgeladen fühlen kann. Rastlosigkeit, Ratlosigkeit und vor allem Enttäuschung. Darüber, dass man sich erklären muss. Darüber, dass man sich nicht erklären muss.

Das, was jedoch am schwersten auf Gemüt und Stimmung drückt, ist dieser eine Gedanke. Der schiere Gedanke, der eine Lawine an Gefühlen lostritt und den ich weder tagsüber noch nachts abschütteln kann. Er hat sich in mein Unterbewusstsein gebrannt. Er ist omnipräsent. Der Gedanke – an das eine Kind, das gewaltsam entführt wurde. Eines, von vielen. Das eine Kind, das seit Tagen voller Angst, Ungewissheit und Sehnsucht ausharren muss. Das eine Kind, das schwer traumatisiert ist. Und von dem ich nicht weiß, ob ihm nicht auch körperliche Gewalt zugefügt wird. Das eine Kind, das Sehnsucht hat – nach Gewohntem, Gelebtem und Geliebtem.

Ich kenne dieses Kind nicht. Aber es ist das Kind, das auch das Meinige hätte sein können.

Es zerreißt mir das Herz, wenn ich daran denke, mit wie viel Kummer, Sorgen und Fragen die Eltern dieses entführten Kindes zu Bett gehen müssen. Jede Nacht. 20 Nächte lang schon. Ein unvorstellbarer, unzumutbarer Zustand.

Wer hört meinem Kind zu?

Wer gibt meinem Kind (regelmäßig) zu essen?

Wer umarmt mein Kind?

Wer spricht mit meinem Kind?

Wer trocknet die Tränen meines Kindes?

Wer widmet sich meinem Kind, wenn es Angst hat?

Wer deckt mein Kind zu, bevor es einschläft?

Stell Dir vor, es ist Krieg, und kaum jemand fühlt Deinen Schmerz. Kaum jemand begreift, wie unzumutbar die Stiche sind, die in Dein Herz dringen. Kaum jemand zeigt Mitgefühl für dieses Kind, das in den Händen von Bestien gefangen, fernab von zu Hause, fernab der Familie, fernab von menschlicher Wärme gefangen gehalten wird. Stell Dir vor, es ist Krieg und DEIN Kind gekidnappt. Wie könntest Du (damit) (über)leben?

Wie könntest Du damit leben?

In unserer Bubble aus woken, politisch korrekten Super-Moms sind wir die Ersten, die zu viel Fleisch aus dem Menüplan der Schulen verbannen, Plastikgeschenke bei Geburtstagen verbieten und unseren Kleinsten Helme aufsetzen, sobald diese die ersten Schritte machen. Wir orientieren uns an Ergebnissen von Öko-Tests in der Wahl unserer Kindersonnencremes, lesen Konsumentenschutzberichte für die sichersten Autositze und verzichten das erste Kinderlebensjahr auf Süßes. Wir begleiten unsere Kinder in die Schule, fördern mit Musikunterricht, Montessori und Mandarin als zweiter Fremdsprache. Wir achten auf warme Mahlzeiten, ausgewogene Ernährung und ­genügend Sport. Wir lesen abends Gutenachtgeschichten und schmieren morgens Pausenbrote. Wir kontrollieren Hausübungen, Bildschirmzeiten und Turnsackerl. Wir backen Torten, Muffins und Brot ohne E-Nummern. Wir machen uns unentwegt Sorgen und Gedanken und finden das normal.

Aber all das ist profan. Völlig unnütz. Nichts als überhöhte ­Luxusthemen. Denn die Wucht des Unaussprechlichen, des Unfühlbaren, des Den-Hals-Zuschnürenden ist viel größer als dieser Schnickschnack. Wozu Familienkalender abgleichen, wenn Familienmitglieder fehlen? Warum Schadstofftabellen checken, wenn die Basics ausbleiben? Weshalb gut gemeinte Ratschläge befolgen, wenn diese nicht angewandt werden können?

Ein Kind fehlt. Und damit auch ein Teil von mir. Denn auch ich bin Mutter.

