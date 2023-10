Zur Lage der Nation

Böse Zungen sagen, es habe einen Grund, warum auf der Schweizer Fahne ein Plus und auf der Österreichs ein Minus sei. (c) APA (Helmut Fohringer)

Durch die jüngste Wahl rückte die Schweiz laut Medienberichten nach rechts. Damit liegt sie nun in Vorarlberg, was manche vielleicht gar nicht stört, aber gerade rund um den Nationalfeiertag kein schöner Zug ist. Wobei Zug schon längst zur Schweiz gehört.

Böse Zungen sagen, es habe einen Grund, warum auf der Schweizer Fahne ein Plus und auf der Österreichs ein Minus sei. Trotzdem hat unsere Regierung Spendierhosen an. So erhalten alle 18-Jährigen das Klimaticket für ein Jahr gratis. Bitter ist das nur für jene Teenager, die sich schon beim Frequency von Ministerin Gewessler tätowieren ließen, um so das Jahresticket zu kriegen. Arm dran sind die, außer sie haben eine andere Körperstelle gewählt.

Das Ticket für ein Jahr ist ein kluger Schach-Zug der Regierung. So kann man die Jungen schon auf ihre Pension einstimmen, in der das staatliche Geld auch nur noch für ein Jahr reicht. Aber aktuell kann man hier noch gut leben. Wenn man nicht ein Flamingo aus Schönbrunn ist. 13 der 15 Tiere einer Kolonie wurden vom Fuchs (für ihn gilt die Unschuldsvermutung) geholt. Der Fuchs glaubte, die Flamingos noch gegen ein neues Handy umtauschen zu können. Die überlebenden Tiere brachte man zur Familienzusammenführung in den Zoo Schmiding. Der liegt in Oberösterreich, die Schweiz kommt dort erst nach der nächsten Wahl hin.

