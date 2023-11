The Siam: Bangkoks noble Neo-Art déco-Adresse

Erdacht und gemacht von zwei genialen Köpfen: Das Hotel The Siam in Thailands Hauptstadt Bangkok – Boutique-Luxus, Kunst- und Antik-Showroom.

Das Leben kann so hart sein für zwei Shopaholics im selben Revier. „Reserviert für Bill“, „reserviert für Noi“, hieß es so oft in Bangkoks Antikshops. Der Name des Rivalen haftete an dem, was man selbst unwiderstehlich fand. Dann liefen sie sich über den Weg, und alles wurde gut – Bill Bensley, der Mann fürs Extravagante in Sachen Hoteldesign, und Krissada Sukosol Clapp, für Freunde einfach Noi, prominenter thailändischer Rock- und Filmstar und zweimaliger Thai-Oskar-Gewinner. Dem Hi-So(High Society)-Spross war nach einem Hotel am Fluss, an Bangkoks Strom der Könige, dem Chao Phraya. Da passte Bill perfekt. Und das kam heraus: The Siam. Bill designte, Noi stylte. Er hatte einen Traum.

Sehr viel Grün hat Designer und Architekt Bill Bensley für den Film- und Rockstar Krissada Sukosol Clapp in das Haus geholt. The Siam

Nichts weniger als Suiten und Poolvillen wurden es, 38 Stück, sehr privat, ab 80 Quadratmeter die Suiten, 130 die Villen mit Decken bis zu fünf Meter hoch. Antiquitäten und Artefakte, dunkles Holz, viel Schwarz und Weiß, Art-déco-Flair. Die Butler in ihren schicken Beinkleidern scheinen durch das großzügige Innenleben des Hotels zu schweben.