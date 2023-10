Mann bedroht Frau und löst Großeinsatz in Bad Ischl aus

Die Frau verständigte die Polizei und gab an, dass der 39-Jährige eine Waffe bei sich hätte. Daraufhin rückte auch die Cobra aus. Der Mann verschanzte sich im Haus und konnte erst nach einigen Stunden festgenommen werden.

Ein 39-Jähriger dürfte am frühen Donnerstagnachmittag seine Ehefrau in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) geschlagen und bedroht haben. Er löste damit einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Frau, die die Polizei verständigte, berichtete, dass ihr Mann eine Langwaffe besitze. Daraufhin rückten die Cobra und die schnelle Interventionstruppe aus. Der Mann verschanzte sich im Haus und konnte erst gegen 20 Uhr festgenommen werden, so die Polizei.

Nachdem bereits die Polizei wegen des mutmaßlich gewalttätigen Mannes zu dem Einfamilienhaus gerufen worden war, wurde gegen ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Wenig später wurde seine 39-jährige Frau auf der Polizeiinspektion nochmals befragt. Dabei gab sie an, dass sie auf dem Weg dorthin erneut von ihrem Mann attackiert und mit dem Umbringen bedroht worden sei. Zudem berichtete sie von der Langwaffe, die sich im Haus befinde. (APA)