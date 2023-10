Lonely Planets neue Top-Reiseziele

Die Mongolei ist laut Loney Planets „Best in Travel 2024“-Reiseführer die Top-Destination für 2024. Aber auch Österreich ist vertreten.

Zum 50. Jubiläum des Reiseführers Lonely Planet wurden in die „Best of Travel“-Edition 50 Länder, Regionen, Städte und Orte aufgenommen. In diesem Jahr neue sind die beiden Kategorien:, „günstig“ und „nachhaltig“.

Neben beliebten Reisezielen wie Kroatien, Südafrika oder Thailand sind mit Usbekistan, Benin oder Nicaragua auch spannende Geheimtipps dabei. Trends wie Slow Travel werden mit dem protugisischen Jakobsweg oder Nachtzügen in Europa aufgegriffen.

Top 3 Länder:

Platz 1: Mongolei

Tourismus abseits der altbekannten Pfade findet man in der Mongolei. Hier gibt es Weite, Abenteuer, aber auch Kultur. Auch die Visabeschränkungen wurden im Rahmen einer Tourismuskampagne bis 2025 gelockert, weshalb die Türen des Landes für Touristen offen stehen.

Das jährliche Ice Festival am Khuvsgul Lake. Reuters/Rentsendorj Bazarsukh

Platz 2: Chile

Das Land hat viel zu bieten, und zwar nicht nur in Bezug auf die Natur mit Salzwiesen, Regenwäldern, Vulkanen und Gletschern. Auch Foodies kommen hier auf ihre Kosten, in Santiago etwa setzen Küchenchefs auf regionale Zutaten, während Winzer immer natürlichere Wege zur Weinherstellung finden.

Platz 3: Benin

Das kleine westafrikanische Land ist ein absoluter Geheimtipp. Es war einst Sitz des alten Königreihs Dahomey und ist auch die spirituelle Heimat des Voodoo. Palmengesäumte Strände und einer der besten Nationalparks des Kontinents sind hier ebenfalls zu finden.

Top 3 Regionen

Platz 1: Donegal, Irland

Die nördlichste irische Grafschaft kann mit den höchsten Meeresklippen Europas und kilometerlangen, unberührten Künstenwanderwegen entlang des Wild Atlantic Way aufwarten. Alte Festungen und musikalische Traditionen runden das Angebot ab.

Die Region Donegal ist für seine unberührte Natur bekannt. Reuters/Cathal McNaughton

Platz 2: Baskenland, Spanien

Die gesamte Region, die auch für ihre lokale Gastronomie bekannt ist, treibt Initiativen für einen nachhaltigen, positiven Tourismus voran.

Platz 3: Saalfelden Leogang, Österreich

Um Nachhaltigkeit geht es hier. 2024 will das Skigebeit mit einer neuen, umweltfreundlichen Sesselbahn aufwarten. Aber die Region hat auch abseits des Wintertourismus mit einem MTV-Park und Bach-Konzerten auf den Berggipfeln einiges zu bieten.

Top 3 Städte

Platz 1: Nairobi, Kenia

Die kenianische Haupstadt entledigt sich immer mehr ihrer kolonialen Vergangenheit, um sich als Kulturzentrum zu etablieren. Restaurants, Imbisswagen, Cafés, aber auch Kunst- und Kulturveranstaltungen sollen den unverwechselbaren „Nairobi-Cool-Lifestyle“, wie Lonely Planet schreibt, ausmachen.

Standup-Comedy in Nairobi. Reuters/BAZ RATNER

Platz 2: Izmir, Türkei

Für eine Reise nach Izmir spricht viel: Ein altes Basarviertel, ein jährliches Musik- und Tanzfestival, neue Kunst- und Kulturstätten, eine aufblühende Weinregion, antike Ruinen, aber natürlich auch wunderschöne Strände.

Platz 3: Jakarta, Indonesien

Die dynamische Metropole wird sich wohl bald verändern, immerhin ist die Hauptstadt bald keine Hauptstadt mehr. Denn 2022 kündigte die Regierung an, aufgrund von Überschwemmungen und zu viel Verkehr in eine neu gebaute Hauptstadt umzuziehen. Nun ist es also noch an der Zeit, die kosmopolitische Stadt zu besichtigen. (cg)